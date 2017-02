Kimberley debuta en 25 de Mayo

Hay muchos que ni saben que juega Kimberley. Otros que habrán leído o escuchado pero no tienen bien claro por qué juegan. El fútbol argentino es un caos y las desprolijidades están a la orden del día. Es más, este partido se tendría que haber jugado a fines de enero, pero la suspensión de todos los torneos, hizo demorar el arranque. Pero finalmente, este fin de semana se puso en marcha la fase inicial de la Copa Argentina para los equipos del Federal B, y el "dragón" se medirá hoy desde las 20.30 ante Argentinos de 25 de Mayo, como visitante, en el partido de ida. El árbitro será el azuleño Claudio Elichiri, recordado por la brutal agresión que recibió en Ayacucho en la semifinal entre Sarmiento y Sansinena.

A futuro, es una gran oportunidad la de Kimberley de tratar de saltar etapas hasta llegar a la instancia nacional que permite cruzarse con equipos de categorías superiores. En este momento, es una manera de sumar rodaje en lo que es la preparación para el Torneo Apertura de la Liga Marplatense de Fútbol que comenzará el 18 de marzo y el Torneo Federal B, que recién empezaría a fines de mayo.

Mariano Mignini no confirmó el equipo y lo único concreto es que ha perdido a varios jugadores importantes del plantel que disputó el último certamen. Ya no están Aldo Suárez, Nicolás Fleming, Emanuel Pennisi y Nicolás Fleming, que estaban a préstamo y la única cara nueva es la de Juan Arnaldo, el delantero proveniente de Quilmes que integra la delegación. Otro refuerzo de la casa es Ezequiel Goiburu, que no jugó el Federal porque se había ido a Agropecuario de Carlos Casares, pero volvió y fue clave en la obtención del título albiverde en el fútbol local.

Cabe recordar que el lugar que ocupa Argentinos de 25 de Mayo le correspondía a Sarmiento de Ayacucho y por la sanción que recibió por la agresión al árbitro Claudio Elichiri (casualmente el árbitro de esta noche) fue dado de baja, y que Círculo Deportivo desistió de participar porque no le daban los tiempos. Por eso, el aurinegro jugará esta instancia de Copa Argentina.

Los 19 jugadores que determinó el "Gato" que viajen a 25 de Mayo son: los arqueros Marcos Zappacosta y Gabriel Barucco; los defensores Guido Lucero, Esteban Erramuspe, Emiliano Fortete, Emiliano Coppens, Bautista Fares y Juan Cebada; los mediocampistas Joaquín Baigorria, Juan Cruz Espinosa, Lautaro García, Agustín Suárez, Franco Hernández, Franco Mañas y Matías Barreiro; y los delanteros Ezequiel Goiburu, Marcos Rondanina, Bautista Gende y Juan Arnaldo.