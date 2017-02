Trabajadores denuncian desvíos millonarios del Pami a Boca Juniors

Los trabajadores del Pami Mar del Plata siguen denunciando distintas irregularidades en el manejo de la obra social de los jubilados: ahora reclaman por un desvío de 37.825.360,75 millones de pesos al club Boca Juniors, en el medio de un conflicto por la falta de prestaciones y la pobre atención médica en las clínicas de la ciudad.

”Esto es vergonzoso y el argumento es que todo esto es para ahorrar y había gastos injustificados. En el medio mientras recortan medicamentos pasan una suma millonaria a Boca Juniors. Está publicado en el boletín oficial. No se entiende porque va toda esa plata a un club de fútbol”, afirmó Sabino Corbalán, trabajador delegado en el Pami local, en diálogo con radio 10 Mar del Plata.

Según manifestaron los trabajadores en la asamblea realizada este jueves en la sede de Balcarce 3296, esta escandalosa cifra se conoce en un contexto donde el Pami “padece la falta de clínicas, las contraprestaciones cortadas y no tenemos donde derivar al afiliado. La reapertura del Emhsa (hoy Eva Duarte) va a tardar un año y no tenemos respuestas al afiliado, además de ópticas cortadas, falta de medicamentos o la falta de neumonólogos a Mar del Plata. Mientras tanto los trabajadores tenemos que poner la cara en una situación que no podemos resolver”, agregó Corbalán.

Por último el trabajador agregó que además de los problemas que arrastraba el Pami en la gestión anterior, “se están dando pasos atrás” como en la entrega de medicamentos y en las contraprestaciones. "En muchos casos no tenemos donde derivar a los afiliados”, se quejó Corbalán.