A 35 años del hundimiento del ARA General Belgrano, realizarán un "abrazo acuático"

El próximo martes 2 de mayo se cumplen 35 años del hundimiento del ARA General Belgrano, que costó la vida de 323 tripulantes e importantes consecuencias postraumáticas en los sobrevivientes. Desde la Fundación No Me Olvides realizarán un homenaje en las playas cercanas al Torreón del Monje.

Cerca de las 16.30 fue el horario en que los británicos hundieron el buque en el año 1982, y será a esa hora cuando comenzará el "abrazo acuático" que se realizará en Mar del Plata este martes por la tarde. "Consistirá en un toque de queda y luego los nadadores que quieran participar entraran al mar con ofrendas forales", comentó a 0223 Miguel Monforte, referente de la Fundación.

"Este es un día que muchas veces pasa desapercibido o en el que se realizan actos más bien fríos, por eso se nos ocurrió hacer algo diferente", explicó Monforte y añadió: "Aprovechando que este año se acercaron muchos deportistas para darle visibilidad al Proyecto ADN que busca recuperar la identidad de los 123 jóvenes enterrados en el cementerio de Darwin, decidimos volver a convocarlos".

Nadadores, guardavidas, deportistas de otros ámbitos y vecinos en general formarán parte de este encuentro. "Los primeros que se prestaron a colaborar fueron los que participaron del 'Desafío del Atlántico Sur' hace menos de un mes", contó el referente de No Me Olvides y aclaró que todos los que quieran sumarse, son bienvenidos. No será una competencia y tampoco habrá banderas políticas, los únicos colores que se verán son el celeste y el blanco.

"El 1 de mayo se produjeron los primeros ataques de los británicos a Puerto Argentino, en las Islas, y el 2 de mayo hundieron el Belgrano, en una zona de exclusión donde no tendrían que haber atacado", explicó Miguel Monforte.

En el crucero General Belgrano había más de 1000 tripulantes y en el ataque perdieron su vida 323, "la mitad de los caídos en la Guerra de Malvinas". Por eso, "es un buen momento para volver a decir que ningún tipo de acción militar tiene sentido y pensar en la paz y el diálogo como únicas salidas".