Tras la Banca 25 de vecinalistas, concejales piden la renuncia de Marinier

Stella Maris Marinier, flamante subsecretaria de Asuntos de la Comunidad, se estrenó en el cargo con una serie de dichos polémicos. “El fomentismo no debe vivir de la plata que le da el Estado”, lanzó la funcionaria y desató una catarata de críticas. Este jueves, los vecinalistas llegaron a la Banca 25 en la sesión del Concejo Deliberante para repudiar sus dichos. Y a partir de ahí se calentó la sesión.

Heraldo García, presidente de la federación de sociedades de fomento, y Luis Salomón, vicepresidente, hablaron de los dichos de Marinier y lógicamente los repudiaron. A su vez, destacaron las deudas que el municipio acumula con las sociedades de fomento y las dificultades que eso trae aparejado.

Luego de las críticas de los dirigentes vecinales, Salomón mucho más vehemente que García, los concejales comenzaron a intervenir. Y allí muchos sugirieron que la funcionaria debe renunciar, recientemente trasladada de la delegación de Sierra de los Padres al área a cargo de todas las sociedades de fomento.

"Si tuviera dignidad Marinier debería renunciar", disparó la concejal de AM Claudia Rodríguez. El planteo no fue aislado. El radical Mario Rodríguez, integrante de Cambiemos, también se sumó: "Marinier no tiene ninguna luz, es todo sombra".

"Cada vez que el Concejo pide la renuncia de un funcionario, Arroyo agarra La gotita y lo pega a su cargo", dijo Balut Tarifa Arenas.

Incluso, hasta el arroyista Javier Alconada dijo que Marinier debería tener "más cuidado con las declaraciones" que realiza. "Nos preocupan sus dichos", dijo.

En medio de la tensión, se resolvió pasar a un cuarto intermedio, donde el oficialismo se comprometió a gestionar la presencia de la funcionaria en la sesión.