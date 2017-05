Protesta de vecinos de Nuevo Golf: denuncian que el municipio los tiene "abandonados"

Este jueves un grupo de vecinos de Nuevo Golf volvió a manifestarse en Mario Bravo y Cerrito para exigir al municipio que arregle las calles del barrio de forma urgente porque no se puede transitar. Temen que los micros de la línea 593 dejen de pasar.

Desde el mediodía, un grupo de vecinos colocó troncos y ramas en la intersección de Mario Bravo y Cerrito y cortó el tránsito durante toda la tarde. El objetivo de la manifestación fue el de visibilizar la problemática del barrio Nuevo Golf y denunciar que el municipio los tiene "abandonados".

"Nos asombra la falta de interés de los funcionarios. Nadie nos llamó ni se acercó para preguntarnos", aseguró a 0223 Mario Peralta, titular de la sociedad de fomento del barrio Nuevo Golf. "Somos 800 vecinos que estamos viviendo cada vez peor", agregó.

"No sabemos si mañana los micros van a entrar al barrio porque no se realizaron los arreglos sobre Cerrito", reconoció Peralta. De todas formas, dejó en claro que el problema no se resume a la calle principal. "Necesitamos que nos reparen todas las calles del barrio".

El vecinalista asegura que, por el mal estado de las calles, "no podemos llegar limpios a ningún lado" y dijo que "estamos quedando aislados" del resto de Mar del Plata.