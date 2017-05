Recycler llega a Liverpool Bar con su tributo a Metallica

Recycler, la banda de jóvenes marplatenses que recrea la música de Metallica, subirá al escenario de Liverpool Bar (Córdoba 2253) este sábado a las 00:30 con un repertorio que incluirá los mejores temas de la reconocida banda estadounidense.

Formada en el año 2015, la banda está integrada por Mathias Snaider (voz), Javier Lázaro Llorens Prado (bajo y coros), Rodrigo Jaure y Laureano Scarano (guitarra) y Pablo Cuerelly (batería). Con grandes éxitos como “Seek and destroy”, “Fuel”, “Hardwired”, “Master of puppets” y “Wherever I may roam”, volverán a presentarse para deleitar a fanáticos del heavy metal.

Las entradas anticipadas ya están a la venta a través del Facebook Oficial de la banda y podrán adquirirse en la puerta de Liverpool Bar el mismo día del show.