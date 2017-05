La primera lista de Sampaoli: adentro Icardi, afuera Agüero y Lavezzi

Un día de confirmaciones. Si bien era sabido, el entrenador Jorge Sampaoli indiractamente confirmó de su boca el interés de AFA para ser el próximo entrenador de la Selección argentina. Horas más tarde, la AFA anunció la lista de convocados para los compromisos ante Brasil (9 de junio, en Australia) y Singapur (13 de junio).

Un total de 20 jugadores fueron oficializados, aunque también se sumarán unos seis profesionales más provenientes del fútbol local. Para ello, Sampaoli pidió que la AFA suspenda la disputa entre semana de la fecha 28, en la que por ejemplo Aldosivi iba a recibir a Boca.

La gran novedad, por cartel y polémica, es la aparición del delantero del Inter Mauro Icardi. A la vez, no estarán dos históricos de los últimos seis años: Sergio Agüero y Ezequiel Lavezzi.

Pero además del goleador del fútbol italiano, se anunció a Javier Mascherano como defensor, lo que hace suponer que allí lo ubicará el nuevo entrenador.

Otras "sorpresas": el volante ofensivo Alejandro "Papu" Gómez, el también mediapunta Eduardo "Toto" Salvio, el exBoca Leandro Paredes y el exRiver Manuel Lanzini, además de Guido Rodríguez. En ataque, tendrá su chance también Joaquín Correa, de Sevilla.

Los convocados por Sampaoli:

Arqueros: Sergio Romero (Manchester United), Nahuel Guzmán (Tigres de México), Gerónimo Rulli (Real Sociedad de España)

Defensores: Javier Mascherano (Barcelona), Gabriel Mercado (Sevilla), Nicolás Otamendi (Manchester City), Emanuel Mammana (Olympique de Lyon, Francia).

Volantes: Lucas Biglia (Lazio de Italia), Alejandro Gómez, Ever Banega (Inter de Italia), Eduardo Salvio (Benfica de Portugal), Manuel Lanzini (West Ham de Inglaterra), Leandro Paredes (Roma de Italia), Guido Rodríguez (Tijuana de México).

Delanteros: Lionel Messi (Barcelona), Paulo Dybala (Juventus), Mauro Icardi (Inter), Gonzalo Higuaín (Juventus), Joaquín Correa (Sevilla) y Angel Di María (París Saint Germain).

SAMPAOLI: "No dejo al Sevilla por un club, sino por la Selección"

"Hay una intención clara de mi país de tenerme como seleccionador y tengo la ilusión desde muy chico de tener esa chance", dijo este viernes Sampaoli en la rueda de prensa,previa al partido de la 38ª y última jornada de Liga contra el Osasuna. "El presidente de la AFA lo dijo claramente, que el único al que por iban era por mí", añadió el técnico argentino.

"La realidad la dará el presidente (del Sevilla, José Castro), hay un contrato que respetar y no hay nada aún resuelto. Aunque mi contrato tiene bastantes aristas que me permiten salir", explicó."Hoy sí me puedo sentar a hablar porque ya se cumplió el objetivo (con Sevilla), pero ni siquiera está en mis manos", insistió.

"Que yo sea técnico de Argentina lo tiene que resolver la AFA con el Sevilla FC. No dejo al Sevilla por otro club, sino por irme a la selección", añadió el técnico argentino.