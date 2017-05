El municipio, durísimo contra vecinalistas: “No deben vivir de lo que el Estado les paga”

La situación crítica que atraviesa el fomentismo no es nueva: desde hace más de un año reclaman por el pago de convenios por contraprestación de servicios -al que menos le deben, le adeudan 8 meses de pago- y la actualización de los montos en un porcentaje acorde a la inflación; pedidos que aún siguen sin tener respuestas.

Sin embargo, lejos de calmar las aguas, la titular de la Dirección de Asuntos de la Comunidad, Stella Maris Marinier, instó a los responsables de las sociedades de fomento a que “se sinceren” si no pueden cumplir con el servicio por el que el municipio les paga. “La mayoría de los vecinalistas están de acuerdo con los porcentajes (que se les abona) porque le estamos adosando el pago de lo que tenemos atrasado”, aseguró en declaraciones al programa “Vencedores y Vencidos”.

En ese sentido, subrayó que el municipio “está colaborando” con aquellas entidades que tienen “algún problema económico por responsabilidad de estos atrasos” y en esos casos se llega a “pagarle dos veces en el mismo mes”. “No son todas las sociedades de fomento que están mal”, sostuvo.

Y disparó: “El fomentismo no debe vivir de lo que el estado le está pagando porque se le paga para que brinde un servicio que el estado en este momento está delegando en ellos. No deberían mantener las sociedades de fomento con este dinero, que es para pagar el gasoil, el sueldo del tractorista y para cumplir el servicio que ellos nos pueden dar por lo que se les paga”.

“Si no pueden brindar ese servicio, lo mejor sería que nos sinceremos”, aseveró más adelante y recalcó que “las sociedades fomentistas son privadas sin fines de lucro y creadas a fines de generar, por voluntad propia, un trabajo para el vecindario”. “El convenio que tiene el municipio con ellos es por un servicio, nada más, y a partir de ese servicio podemos estar de acuerdo o no, pueden achicar si no les alcanza el dinero para lo que hacían; podemos achicar el presupuesto e ir ajustando”, evaluó Marinier.