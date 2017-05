Quilmes cayó en el sur pero sigue en zona de playoffs

No golpea más de la cuenta. El objetivo está apuntado principalmente a los dos partidos de local y todavía tiene ventaja sobre Obras, su inmediato perseguidor. Eso no quiere decir que no haya ido al "Socios Fundadores" a buscar el triunfo, pero es un rival siempre complicado, más en el sur del país, y Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se lo hizo sentir, sobre todo en la segunda mitad, donde terminó encaminando un claro triunfo por 83 a 59 sobre Quilmes que mantiene el sexto lugar de privilegio de cara a la pretemporada.

El trámite fue cambiante. El local sacó una buena luz de ventaja en el arranque, dominó el cuarto inicial y se fue al primer descanso chico con una diferencia de 9 puntos: 21-12. Pero en base a su buena defensa y poder correr la cancha, Quilmes lo emparejó, fue achicando la brecha, dio vuelta el marcador y llegó al descanso arriba por un doble: 38-26.

La segunda mitad fue toda verde, primero dentro de un trámite parejo y sin muchas ventajas a favor de uno u otro, se las ingenió para ganar el chico y entrar al cuarto final con cinco puntos de luz: 56-51. En los 10' definitivos, la diferencia fue enorme. Quilmes se entregó demasiado rápido, ya no encontró gol para mantener viva la esperanza y Gimnasia no tuvo inconvenientes para cerrar una clara victoria por 83 a 59.

De todas maneras, el "cervecero" se mantiene por encima de Obras, el perseguidor inmediato que tiene en la búsqueda del sexto lugar. Los de Javier Bianchelli cerrarán la fase regular en el Polideportivo "Islas Malvinas", el martes frente a Libertad y el domingo en el clásico con Peñarol, mientras que los "tacheros" tendrán dos pruebas de fuego frente a San Lorenzo y en el durísimo "Jardín de las Morochas" de Junín con Argentino.