Taiana: “No es una elección legislativa más, es decisiva”

Sorpresivamente, Jorge Taiana se convirtió en el compañero de fórmula de Cristina Kirchner en la lista de senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Y lo hizo a pesar de que el Movimiento Evita del que forma parte había volcado su apoyo a Florencio Randazzo.

“Estoy muy de acuerdo con el mensaje básico de Unidad Ciudadana”, sostiene en una entrevista con 0223, en el que remarca que la posición de sus excompañeros del Evita y del propio Randazzo de no aceptar formar parte de la unidad es “equivocada”.

El excanciller afirma que ésta no es una elección legislativa más. “Es muy decisiva”, insiste. “El gobierno nacional y provincial busca relegitimar su mandato para profundizar este modelo neoliberal y de pérdida de beneficios para los trabajadores”, dice Taiana.

Sostiene que la fuerza que lidera Cristina Kirchner busca sumar a aquellos que no necesariamente tienen pertenencia política, pero sí padecen día a día las medidas de este gobierno. Se trata, justamente, de una de las principales críticas que recibió la expresidenta en 2015: cerrarse con los suyos y no buscar acuerdos más amplios.

“Ojalá no hubiera sido necesario pasar por esto, pero lo cierto es que sufrimos una derrota electoral en diciembre de 2015 y tenemos que demostrar que reflexionamos sobre esa derrota”, razona.

-¿Por qué decidió sumarse a Unidad Ciudadana?

-Estoy muy de acuerdo con el mensaje básico de Unidad Ciudadana: la necesidad de expresar a todos los que son perjudicados por la política que lleva adelante el gobierno. Y no lo pondría solo en presente, también perjudicados mañana porque hay varios que quizás ya se están dando cuenta que va a haber más perjudicados en el futuro.

Es una cosa que tiene que trascender al peronismo, pero recuperar el frentismo que siempre caracterizó al peronismo, hacerlo efectivo y amplio. Tiene que estar abierto a una generación nueva de ciudadanos, que quizás no están tan vinculados a identidades fuertes o a prácticas partidarias. Nosotros creemos que hay que convocarlos, pero primero escucharlos. Unidad Ciudadana tiene el propósito de escuchar los problemas, las visiones, las necesidades y las soluciones que plantean muchos sectores de la sociedad.

-¿Cuán importante es esta elección?

-Es muy decisiva la elección de octubre. No es una legislativa más. Es muy especial, muy particular. El gobierno nacional y provincial buscan relegitimar su mandato, ganado en las urnas en 2015, para profundizar este modelo neoliberal y de pérdida de beneficios para los trabajadores, la pequeña y mediana empresa, afectación y concentración de riqueza, apertura económica y una nueva ola de endeudamiento enorme. El gobierno busca relegitimarse para avanzar contra los adultos mayores y los futuros adultos mayores. Quiere restringir las pensiones, quiere resolver el presente y futuro gastando menos en los jubilados. Me parece una medida de una ausencia de sensibilidad fenomenal.

Además, no hay duda de que busca la flexibilización laboral. Cada vez se refuerzan más las declaraciones que dicen que el problema son los trabajadores. Ahora resulta que el problema de que la Argentina no se haya podido desarrollar o tiene dificultades es porque los trabajadores son vagos, piden demasiado o logran jueces que los protegen. Es una falta de respeto al conjunto de la sociedad argentina. Esto hace que no sea una elección de medio término más, es una elección decisiva.

-¿Y por qué no se pudo desarrollar la Argentina?

-Todos sabemos que los responsables son aquellos que concentran el poder económico, que fijan precios monopólicos u oligopólicos para muchos productos, que han saqueado la riqueza de los argentinos llevándosela al exterior y han endeudado al país en beneficio de unos pocos. Para evitar esa revictimización es necesario mandar un mensaje muy claro, muy fuerte y muy mayoritario: señor presidente, señora gobernadora, no la estamos pasando bien y no vemos bien el futuro. Creemos que estamos construyendo una sociedad con más desigualdad, más injusticia. Por favor, cambien el rumbo.

La fuerza política que se posiciona en ese lugar, con ese mensaje, es Unidad Ciudadana y por eso decidí incorporarme.

-Mencionó la idea de ir a buscar a los que no forman parte del espacio político. ¿Fue lo que faltó hace dos años?

-Hay dificultades en la vida que siempre es preferible evitar, pero no siempre es posible. A veces el ser humano no aprende tan fácilmente. Las experiencias en lo político son siempre complejas. Las fórmulas que permiten un éxito tienden a cristalizarse y se piensa que el camino al éxito es el que ya nos ha dado el éxito. Cuesta ver cómo las condiciones cambian. Ojalá no hubiera sido necesario pasar por esto, pero lo cierto es que sufrimos una derrota electoral en diciembre de 2015 y tenemos que demostrar que reflexionamos sobre esa derrota. Que somos capaces de sacar conclusiones, aprender y modificar conductas. Eso es lo que está mostrando el camino de Unidad Ciudadana.

-Usted se alejó del gobierno con alguna diferencia con Cristina Kirchner. ¿Pudo hablarlo ahora?

-Siempre he tenido buen diálogo con ella, más allá de que no siempre hayamos coincidido. Pero hablamos de lo que está pasando y qué respuestas tenemos que dar. Uno no puede quedar aferrado a distintas circunstancias del pasado aunque tengan elementos personales. Si uno está en la vida política lo central es cómo contribuye para que la mayoría del país esté mejor.

Yo he sido peronista casi toda mi vida. El peronismo no ha dejado de pasar por distintas vicisitudes, pero siempre sus tres banderas históricas, justicia social, independencia económica y soberanía política, tienen vigencia. Hay que saber reinterpretarlas, y hoy tenemos que darle una nueva dimensión que tiene que ver con el Siglo XXI, en la economía, en la comunicación, en los jóvenes. Tenemos que escucharlos y saber expresarlos. Tenemos que recrear una práctica política para una sociedad argentina que cambia y que tiene en mente una diversidad, una riqueza y una multiplicidad de matices, que le dan un valor enorme pero también lo hacen más difícil de sintetizar.

-¿Le sorprende algo de este gobierno?

-Yo pensaba que el rumbo iba a ser más o menos éste, porque es lo que piensan los empresarios: si se dejara todo en manos de los corporativos andaría mejor. Eso es contrario a la realidad, casi todos los cambios y la mayor equidad y desarrollo ha sido resultado de la acción política para contener la voluntad de ganancia que es el objetivo único de los empresarios. No ha habido sociedad con mercado puro, siempre ha sido el Estado el que tiene que orientar y regular. Me sorprendió de Cambiemos que tuvieran una velocidad creciente. Sabíamos que iban a arreglar con los fondos buitres, me sorprendió que pagaran bastante más de lo que debían. Pero esto estaba claro que iba a suceder. Me sorprende la velocidad; sabía que iban a tomar endeudamiento externo, pero lo están haciendo más rápido de lo que pensaba. Sabía que iban a tener apertura económica, y están haciendo más de lo que pensaba. Lo que están haciendo es lo que en física se llama la velocidad uniformemente acelerada, van tomando crecientemente más velocidad. El punto de inflexión para ver si pegan un salto en la velocidad o se frenan es la elección de octubre. Si ganan en octubre van a pegar un salto con la flexibilización laboral y el sistema previsional. Es muy parecido a lo de Brasil, solo que en Brasil voltearon a Dilma porque había ganado. Acá nos ganaron electoralmente, por muy poco.

-¿Cree que Macri esperaba más de la clase empresaria?

-El hombre vive equivocado. No solo está decepcionado de su clase empresarial, que nunca fue generosa en la Argentina -y el primero que debiera saberlo es él porque no solo no fue generoso, sino que violó las leyes de Argentina, fue procesado por contrabando-, sino que además piensa un mundo que es el auge del neoliberalismo de los '90 que es un mundo en crecimiento, con apertura de mercado, y no es lo que está ocurriendo ahora. Él dice Volvimos al mundo. ¿Vieron que hay una propaganda de una agencia de viajes que muestra en la pista de un aeropuerto a un hombre que grita "¡Al mundo!" y no está el avión? Bueno, eso es lo que le pasa a Macri. Ese avión estaba en los 90 y hay que ver a dónde nos llevaba. Pero ahora nos va a conducir solo a más endeudamiento y menos posibilidades.

-También se fomenta la especulación financiera.

-Con el nivel de endeudamiento y el nivel de especulación financiera, cómo se va a producir. Además, hacemos apertura económica y hacemos caer la demanda. Cuando usted habla con la gente que produce no hay forma: tarifazo, le hacen caer la demanda interna, le hacen apertura con lo cual hay un mercado más chico y tiene que disputar una partecita, le ponen las tasas de interés a un nivel donde no va a comprar una máquina ni por casualidad, le hacen difícil exportar, tiene muchísimas impuestos, no tiene facilidades, tiene una logística que no es buena en la Argentina, y además le endeudan el país y van a destinar una parte cada vez más significativa del presupuesto al pago de esa deuda.

El otro día escuchaba el discurso de Perón, el 9 de julio del ‘47 cuando declaró en Tucumán la independencia económica. Y lo hizo recordando que ese año se había terminado de pagar el impuesto de la Baring Brothers que había tomado Rivadavia en 1825. Y ahora estamos contentos porque hacemos un préstamo a 100 años. Parece una tomadura de pelo a la gente.

-Para usted, ¿por qué la gente eligió un cambio?

-Creo que la gente votó porque quería cambiar, porque pensaba que siguieran los mismos de siempre no era bueno. Y creo que muchos de ellos tienen que estar decepcionados porque el gobierno no da lo que prometió y en realidad comienza a mostrar que quiere hacer otra cosa. Espero que buena parte de esos votantes recuperen una visión de la realidad que los lleve a un voto donde le den al gobierno de Macri y Vidal un mensaje claro de que hay que detener esta destrucción de derechos laborales y tomar a los pequeños y medianos empresarios como los que hay que exprimir para mejorar la sociedad.

-¿Y por qué cree que hay una porción de la población que no es la que se beneficia con este gobierno que todavía le da su respaldo a estos gobernantes?

-Eso tiene varias explicaciones. Algo que es nuevo, y con poder y con dinero y con un gran apoyo mediático, siempre tiene la perspectiva de aparecer como algo atrayente. En muchos lugares del mundo hay una crisis del sistema de representación política, los partidos tradicionales sufren una crisis de representación y esto está llevando a emergencia de partidos nuevos, liderazgos nuevos. El partido socialista lideraba Francia hasta hace un mes, sacó 5% de los votos en las elecciones. Y un exministro suyo se transformó en presidente. Ya no hablemos de Trump o el Brexit. Hay una crisis que hace que muchos ciudadanos estén en busca de algo diferente.

Y después, el poder en la Argentina, y los grupos que han dominado en lo mediático, económico y financiero, son grupos que han tenido una posición. Y no hay que ser tan moderno. Hay que leer el Medio pelo de la sociedad argentina, de Don Arturo Jauretche y cuenta cómo esta clase media oscila entre tener una cuestión aspiracional (La culpa es de estos morochos, yo quiero hacer una cosa distinta) y por otro lado cada tanto dice Yo en realidad tengo poco que ver con los intereses de estos grandes empresarios.

Randazzo, las Paso y el Movimiento Evita

-Fue uno de los articuladores para que Randazzo se sume a Unidad Ciudadana. ¿Cómo lo ve ahora?

-Realmente trabajé por la unidad, tuve éxito en algunos lugares y en otros no. Me hubiera gustado que se sume a la unidad Randazzo. Eso fue una decisión de él, creo que es una decisión equivocada.

-¿Era imposible una Paso entre Cristina y Randazzo?

-Lo que sucedió es que no hubo Pasos. Este es el dato. Cambiemos no hacía, 1País tampoco. Entonces, las otras dos fuerzas mayoritarias no hacían y lo que iba a pasar eran dos meses para que los medios extremaran nuestras diferencias, con un resultado anticipado. Eso no tenía mucho sentido político.

-¿Cree que Randazzo es funcional al macrismo?

-Creo que resta fuerza. Unidad Ciudadana es la voz mayoritaria. Usted tiene un coro acá que va a decir Noooo y tiene del otro lado a tres personas. No se va a escuchar mucho lo que digan ellos. No están sumando a la fortaleza de ese “no” fuerte, mayoritario que es el que va a producir Unidad Ciudadana.

-Entre esas tres personas está el Movimiento Evita del que usted formaba parte. ¿Cómo quedó su relación?

-Yo he pedido licencia en la conducción, tengo muchísimos queridos compañeros ahí. Creo que los dirigentes no están en este momento en una posición correcta.