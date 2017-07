Burlando: “Queremos sacarle toda la porquería al justicialismo”

En el marco de las próximas elecciones internas del Frente Justicialista bonaerense, Fernando Burlando será precandidato a primer diputado nacional en la lista que apadrina el intendente de José C. Paz, Mario Ishii.

La Cámara Nacional Electoral autorizó hace pocos días a la lista de diputados nacionales que encabeza el abogado mediático e hizo lo propio con la boleta para el Senado de la Nación que postula a Gastón Yañez Boltón, jefe de Gabinete del municipio de José C. Paz. De ese modo, el espacio Cumplir de Florencio Randazzo tendrá rival en la primarias del peronismo bonaerense.

En Mar del Plata, Burlando presentó a los precandidatos a concejales por el Frente Unidad y Lealtad. En el encuentro, estuvo también presente el precandidato a senador provincial y funcionario del intendente Carlos Arroyo, Alvaro Fanproyen.

En declaraciones a 0223, Burlando afirmó que “hay que depurar a la política. Los argentinos tenemos grandes fallas morales y éticas, donde pensamos que nos tenemos que adueñar de una silla o un puesto”. “Hoy la política es una cofradía cerrada, que está emparentada con la corrupción, no quieren que entre más gente”, remarcó

En ese sentido, el letrado consideró que “el funcionario público no tiene los valores que se tenían en la antigüedad. Hay mucho egoísmo en casi toda la política. Hoy el político está confundido, primero solucionó sus problemas y no los problemas de la gente”.

“No dejan participar a nadie, la política es un circuito muy cerrado. A la gente común no se la convoca a participar, ni siquiera se la invita para opinar”, añadió.

Por otra parte, Burlando destacó la gestión de Mario Ishii en José C. Paz. “Me sedujo lo que observé en José C. Paz. Me llenó de emoción y orgullo. Es un municipio donde se están construyendo hospitales con fondos propios de la comuna. Ishii ha llevado adelante una verdadera transformación. Se nota una genética peronista palpable”, dijo el abogado mediático.

A continuación, el exparticipante de Bailando por un Sueño afirmó que “nosotros somos peronista puros. Queremos renovar y cambiar al justicialismo. Queremos sacarle toda la porquería”. “Soy una persona nueva en la política pero me parece muy provechoso cualquier cosa que me enlace”, resaltó.

Para finalizar, Burlando cuestionó a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. “No veo grandes cambios con respecto al gobierno de Scioli. Falta mucha gestión”, remató.