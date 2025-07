Le robó el celular pero se vengó de su ladrón: "Subí las fotos íntimas con su mujer"

Robo, ingenio y una rápida viralización por redes sociales. Tres características que describen la secuencia que relató Gabriel. Todo comenzó cuando le robaron su celular en plena calle. Y en un intento desesperado por recuperarlo, persiguió a su agresor. No logró alcanzarlo, pero al ladrón se le cayó su propio teléfono mientras escapaba. Sin dudar, lo agarró.

Sin mucha trabas, desbloqueó el celular del ladrón escribiendo 1-2-3-4 y comenzó a enviar mensajes a los familiares del agresor, esperando una devolución pacífica. Pero sus intentos fueron ignorados y bloqueados. “Como no lo recuperé por las buenas, no me quedó otra que subir las fotos íntimas que tenía en su galería a sus redes sociales”, relató entre risas durante una entrevista con TN.

Las imágenes compartidas mostraban al ladrón en momentos privados junto a una mujer, tanto en un restaurante como en un hotel con solo ropa interior. Este gesto provocó una rápida reacción: el sujeto le escribió, suplicándole que borrara las publicaciones porque "tenía familia".

Pero antes de devolver el teléfono, Gabriel continuó explorando y descubrió conversaciones inquietantes. Tales como su pareja diciéndole que había soñado con el robo, que no le hacía bien. También detectó charlas crípticas en “código carcelario” con tercero.

Finalmente, se pactó un encuentro para intercambiar los teléfonos. Gabriel pidió que fuera en una comisaría, pero el ladrón se negó. Se encontraron cerca del lugar de trabajo del delincuente, en presencia de más gente. Cuando el agresor apareció, solo y con el celular alzado, se concretó el cambio.

Aunque logró recuperarlo, reconoció el riesgo que corrió: “En el momento no lo pensé, quería recuperarlo porque comprar uno nuevo me iba a costar un montón”. Y cuando el ladrón le recriminó por publicar sus fotos privadas, él no ocultó su enojo: “Les lastimás el orgullo y se enojan”.