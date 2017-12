Alvarado va por su segundo objetivo

El primer paso ya está dado, pero queda el último esfuerzo. En un mini torneo de siete fechas, no es lo mismo jugar cuatro partidos de local y tres de visitante que al revés, no sólo por el beneficio que tiene jugar más en casa, sino por evitar un viaje, que desgasta y también influye en ese tipo de definiciones. Por eos, más allá de las bajas, Alvarado sabe que debe sumar frente a Ferro de Pico para asegurarse uno de los dos primeros puestos y contar con esa ventaja en el octogonal del Torneo Federal A que arrancará la primera semana de febrero. Desde las 20, el "torito" festeja la clasificación y despide el 2017 en el José María Minella.

Está claro que lo más importante ya se consiguió, pero Mauricio Giganti le pide un esfuerzo más a sus jugadores. Encima, enfrente habrá un rival obligado, porque se juegan uno de esos lugares mano a mano, ya que Villa Mitre ya lo tiene en su poder, porquetiene ventaja en el desempate ante los dos. En tanto, más allá de los tres puntos que separan a Alvarado de Ferro, en caso de ganar los de Pico, el segundo lugar sería para ellos porque en el desempate olímpico quedaría por encima ya que en La Pampa igualaron sin goles.

En cuanto a lo futbolístico, no han sido semanas fáciles para Giganti que tuvo que ir armando el equipo y los concentrados de acuerdo a las bajas que ha sufrido el plantel por las lesiones. Para este encuentro, serán cuatro los que no podrán ser tenidos en cuenta. Martín Quiles y Marcos Litre llegaron a la quinta amarilla, Pablo Saucedo se desgarró en Lincoln y Ezequiel Ceballos no se recuperó de la sobrecarga muscular que lo marginó de los últimos tres encuentros. La buena noticia, es que después de una rueda, vvuelve a estar entre los concentrados Francisco Molina, que ocuparía un lugar en el banco de relevos.