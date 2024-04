Kimberley espera a Villa Mitre con cambios

Kimberley entrenó por última vez durante este sábado antes de lo que será su quinta presentación en el Torneo Federal A de Fútbol mañanal a partir de las 11 frente a Villa Mitre de Bahía Blanca. Mariano Mignini ensayó cambios con respecto a los que igualaron con Santamarina pero no confirmó el equipo.

Con el objetivo de seguir sumando, principalmente en condición de local, Kimberley llevó adelante una positiva semana de trabajos en la que el cuerpo técnico contó casi con la totalidad del plantel a excepción de Alex Aguirre y Ever Ullúa que ya se encuentran en la última etapa de recuperación. Si bien a lo largo de los días Mignini fue probando distintas variantes en cada uno de los ejercicios en espacios reducidos, la práctica formal de fútbol y los trabajos de pelota parada dejaron en claro que no repetirá a los once que arrancaron en Tandil y que también podría modificar el dibujo táctico.

Tal es así que, en la mañana de hoy, los once fueron: Nicolás Báez; Gastón Gómez, Mateo RInaldi, Santos Bacigalupe y Leandro Páez; Santiago Vásquez, Nahuel Roselli, Agustín Vázquez y Franco Mañas; Ezequiel Goiburu y Martín Schlotthauer. Es decir, una modificación por línea y dejar atrás el 4-3-3 para, al menos, arrancar 4-4-2.

Teniendo en cuenta el rival, no es sorpresivo el reacomodamiento del equipo, principalmente en defensa, ya que Villa Mitre llega a esta quinta jornada como escolta de Germinal en la zona con nueve puntos (perdió con el puntero 1 a 0). Y, además, el equipo de Mugno es junto a los de Rawson el más goleador con ocho gritos. Por eso, Mignini sabe que no puede dejar puntos en Polonia y Vértiz si quiere seguir cerca de la zona de clasificación.

La lista de 20 concentrados la completan Tomás Casas,Tomás Loscalso, Hernán Sosa, Damián Luengo, Jonathan Zárate, Maximiliano Elsener, Kevin Collazo, Leonel Iriarte y Diego Martínez.