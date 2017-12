Vidal: “Me parece bien que Montenegro quiera volver a vivir a Mar del Plata”

María Eugenia Vidal está confiada de que Mar del Plata vivirá una buena temporada. El jueves por la noche cenó con sus hijos en un restaurante de la zona de Güemes y observó atentamente cuánta gente caminaba por la calle y cuántas mesas estaban ocupadas. “Hace mucho que venimos trabajando para esto”, admite en una entrevista con 0223 en la que explica que el gobierno provincial hizo mucho hincapié en Mar del Plata, por sobre otros destinos de la Costa, por los índices de desempleo que siempre castigan al distrito: “Es acá donde más trabajo hace falta, y el turismo genera trabajo”.

La gobernadora reconoce sus diferencias con el intendente Carlos Arroyo, pero asegura que no son un obstáculo para trabajar juntos por Mar del Plata. Sin embargo, desde hace algunas semanas, una figura cobró preponderancia en su entorno: Guillermo Montenegro. El actual diputado nacional nació en la ciudad y suena como posible candidato a intendente en 2019.

Vidal repite que no es tiempo de hablar de candidaturas, pero celebra que el exministro de Seguridad porteño "quiera volver a vivir a Mar del Plata” y remarca la importancia de que el Pro se amplíe en la ciudad.

Habla de los incidentes de las últimas semanas por la reforma previsional y lo une a los que se produjeron en la Legislatura. Y también los enlaza con lo que vivió hoy en Mar del Plata con un grupo de guardavidas. En todos los casos asegura que la violencia no es la manera de lograr resultados.

-Está comenzando la temporada, ¿cómo la ve?

-Muy contenta. Llegué hace un día y empecé a recorrer un poco las playas, anoche estuve en un restaurant con mis hijos y estoy mirando todo el tiempo cuánta gente hay, si se llena, si no se llena, si hay mucha gente caminando. Estoy contenta porque siento que va a ser una muy buena temporada. Ya fue un mejor diciembre que el diciembre anterior.

-¿Cuánto influye la labor de su gobierno para que sea una buena temporada?

­-Hemos trabajado mucho para eso, y no desde hace dos meses que trabajamos. Las obras en las rutas, la 11, la 56, la 88, ayer estuve en la 29 en Balcarce. Hasta la 226 que está haciendo el gobierno nacional. Lo que trabajamos en los vuelos de Aerolíneas, la posibilidad de que vengan Low Cost a Mar del Plata, la vuelta del tren. Los descuentos del Banco Provincia son muy importantes: 50% de descuento en entretenimientos, restaurantes, pasajes. Es mucha plata cuando una familia tiene que hacer cuentas para saber cuánto va a gastar para cuatro o para tres.

Al mismo tiempo, los servicios básicos que le tiene que dar al turista: seguridad y salud. El operativo sol de este año es más grande que el del año pasado, 15 mil policías, más tecnología. La salud tiene las guardias del Hospital Alende, la apertura del hospital Favaloro, la incorporación del Same. Una ciudad que invirtió en calles y la mejora del espacio público. La ciudad se viene preparando hace mucho para una buena temporada. Así que tengo toda la expectativa de que realmente salga bien.

-Mencionó el tema del sanatorio Favaloro,que todavía no está en funcionamiento pleno. ¿Tiene alguna información al respecto?

-Va a ser gradual. Yo dije que íbamos a abrir un sector y se cumplió. Cumplimos con la promesa de octubre y gradualmente vamos a ir abriendo otros sectores,con el equipo del gobierno nacional. Dimos un paso importante, estuvo muchos años cerrado. Va a ser de a poco, pero por supuesto va a funcionar nuevamente.

-Recibió algunas críticas de intendentes de otras localidades turísticas que no fueron incluidas en los beneficios de promociones. ¿Por qué se eligió solo a Mar del Plata?

-Todos son parte del operativo sol, que es para las 47 ciudades y los turistas. En lo único que no han sido incluidos puntualmente es en el tema de los descuentos del Banco Provincia. Eso tiene que ver con que Mar del Plata es la segunda o tercer ciudad del país -depende de cuando se haga la medición- con mayor nivel de desempleo. Es acá donde más trabajo hace falta. Por eso he venido a lo largo de todo el año a reunirme varias veces con las autoridades del Puerto, con los distintos sectores. Por eso me importa que las plantas se abran en esta ciudad y promover que el campo esté mejor. Esta ciudad necesita más trabajo y el turismo da trabajo. Entonces hemos hecho un esfuerzo muy grande para ver si podemos disminuir la necesidad de trabajo en Mar del Plata.

-Más allá de venir a la playa y salir a comer para tener una percepción sobre el verano, sigue atentamente los números de la ciudad. ¿Cómo ve el municipio?

-Este fue de los peores municipios entregados en el 2015. Realmente las gestiones anteriores, no tuvieron ninguna responsabilidad en el manejo de recursos y nosotros estamos transitando un camino para volver a ponerla en equilibrio. Y vamos a seguir ayudando a la ciudad. Yo tengo un compromiso con los marplatenses y voy a seguir ayudando a que se ponga de pie y supere los problemas.

-¿Cómo está su relación con el intendente Arroyo?

-Es como la que tengo con los 135. Salvo algunos casos muy puntuales, yo hablo con todos los intendentes. Este año voy a recorrer los 135 municipios. Cada vez que voy a un municipio me reúno con su intendente, los he recibido en mi oficina. Lo mismo va a pasar con el intendente Arroyo, es un intendente más. Por supuesto, yo he hecho público que hemos tenido diferencias, pero no puedo hacer que esas diferencias sean un obstáculo para trabajar juntos por los marplatenses.

-En estos días se mencionó a Guillermo Montenegro como un posible candidato a intendente en 2019. Usted tiene una relación cercana con él y en las últimas horas se los vio bastante juntos. ¿Le gustaría que haya un intendente del Pro?

-Es bueno aumentar el equipo en Mar del Plata. Guillermo es marplatense, es una persona con mucha trayectoria, ha sido fiscal federal, juez federal, ministro de Seguridad, ahora diputado nacional por la provincia. Es una persona muy comprometida con su ciudad y la verdad es que mientras más se agrande el equipo mejor para la ciudad. Las candidaturas, los lugares, se definirán en 2019. No es el momento para definirlo. Así como no pienso en mi candidatura, me parece que no es momento para pensar en 2019. Hay un intendente elegido, hay un equipo trabajando y ya habrá tiempo para definir candidatos. Sí me parece muy bien que él se interese por su ciudad, que quiera volver a vivir acá, que quiera trabajar para ayudar a la provincia. Es una persona con la que hemos trabajado muchos años y confío mucho en su capacidad.

-Que vivamos una temporada mejor a la del año pasado también tiene que ver con la economía en general. ¿Le preocupa lo que pasó ayer con el dólar?

-Estoy muy confiada en el equipo económico que ha armado el presidente. De hecho tuvimos un 2017 que todo el mundo ha sentido que es mejor que el 2016. Y así va a ser con el 2018. En parte eso explica que vamos a tener una mejor temporada, porque más gente va a poder salir de vacaciones.

No va a ser rápido, no hemos ido rápido en los cambios que costaban y tampoco vamos a ir rápido en las mejoras. Es todo gradual, pero constante. Los argentinos tenemos que transitar ese camino de pequeños pasos todos los días y no atajos que después ya sabemos dónde nos llevan.

-¿Fue más convulsionado de lo que esperaba el cierre de año?

-Todo es como estaba previsto, excepto la violencia, que no está en la agenda ni en la previsión de nadie que quiera vivir en democracia. Y no puede ser aceptada como un modo de vincularnos o convivir con ninguna fuerza política. Lo que pasó fue grave: gente subiéndose a micros, con palos, con facas, bombas molotov. No me lo contó nadie, la policía de la provincia los detuvo antes de llegar a la Plaza de Mayo. Esto estaba premeditado, no es algo espontáneo lo que sucedió. Más de 80 policías heridos. Eso sí es preocupante. El derecho a manifestarse, a protestar es un derecho constitucional, es un derecho de todos los argentinos, pero no con violencia.

-También se vivió un episodio singular en la Legislatura.

-En la Legislatura fue todavía más grave, porque fue un intendente el que protagonizó el hecho de violencia. Pero será la justicia la que avance, como corresponde. Hay un plano judicial en el que nosotros no intervenimos, hay una causa iniciada que tendrá su curso.

-El intendente Secco de Ensenada la acusa a usted de querer meterlo preso. ¿Qué opina?

-Todos somos iguales ante la ley y es importante que todos los entendamos en la política. Que dejemos de buscar que el cargo nos proteja y nos hagamos cada uno responsable de las acciones que llevamos adelante.

-Ese día en la Legislatura se sancionó el fin de jubilaciones de privilegio y cambios en el régimen especial de jubilación de empleados del Banco Provincia. ¿Usted eligió un camino distinto al del presidente Macri que modificó todo el sistema de jubilaciones, con cambios que impactan en los que cobran la mínima?

-No, de hecho fuimos la primera provincia en cumplir las condiciones que habíamos firmado con el presidente, aún antes de que el pacto fiscal se acordara en el Congreso. En términos de los cambios de impuestos que había que hacer, en términos de los compromisos que asumíamos sobre los gastos de la provincia. Siento que somos un mismo equipo.

-Pero lo que se aprobó fue distinto

-Siento que ese día la Legislatura discutió la eliminación de privilegios, incluyendo las jubilaciones del Banco Provincia que son de 45 mil pesos de promedio y llegan hasta 150 mil. Y las pagamos los 16 millones de bonaerenses: con nuestros impuestos les pagamos una jubilación de 150 mil pesos a 10 mil empleados del Banco Provincia, cuyos aportes hace más de 10 años no alcanzan para pagar esa jubilación. Entonces cuando uno piensa en las escuelas, en los hospitales, en las rutas, en las obras importantes que faltan en la Provincia, no me parece justo que el esfuerzo de todos los bonaerenses vaya a sostener ese nivel de jubilaciones.

De la misma manera que no me parece justo que un gobernador, un vicegobernador o un legislador de la provincia, sin haber hecho todos los años de aporte que hacen falta, reciba una jubilación diferencial al resto de los bonaerenses y que los bonaerenses lo tengan que pagar. Era una sesión en la que se trataban de sacar los recursos de pequeños grupos, que recibían beneficios adicionales a los del resto, para ponerlo en obras y otros lugares que sí hacen falta. Me pregunto qué derechos estaba defendiendo el intendente que interrumpió la sesión. ¿Los derechos de gobernadores, legisladores, a recibir una jubilación de privilegio? ¿De algunos dirigentes gremiales que van a recibir una jubilación de 150 mil? ¿Los derechos de legisladores que no presenten su declaración jurada? Recién este año hemos logrado que todos estén obligados por ley a presentar su declaración jurada, a mostrar cómo es su patrimonio y de qué viven. Nosotros lo hicimos desde que llegamos, ahora lo van a hacer sus legisladores y felicito a la Corte porque ahora también lo van a hacer los funcionarios judiciales. De cero, de ningún funcionario presentando su declaración pública, pasamos a que desde marzo, 40 mil funcionarios judiciales, legisladores, del Ejecutivo, policías, del sistema penitenciario, tengamos que explicarle a la sociedad de qué vivimos. Por eso era una sesión muy imporante, qué estaban defendiendo otros, no lo sé.

-Se mencionó que podía realizarse una reforma al sistema jubilatorio de guardavidas. ¿Hay algún plan vinculado a eso a futuro?

-No es cierto. No hay ningún proyecto presentado de reforma previsional,más que los que se trataron y se debatieron. Y en el caso de guardavidas, entiendo que tienen su salario acordado, su paritaria resuelta, las condiciones de trabajo acordadas.

-Hoy hubo un incidente cuando se retiraba con guardavidas que querían hablar con usted. ¿Qué pasó?

-Entiendo que tienen un problema con menos de 10 personas que están reclamando un nombramiento. No hay un problema salarial, o grave en ese sector. Recién hablé con ellos, no de la mejor manera porque se manejaron con una violencia... me tuve que bajar del auto para que ningún policía, ninguna de las personas que se habían acercado, salieran lastimadas. Intentaron establecer una situación de violencia y me bajé del auto para impedirla, pero no es la manera. La vehemencia no puede ser la manera de hablar cuando no nos ponemos de acuerdo. Yo vengo a esta ciudad 10 veces por año. Y cada vez que vengo me reúno con todos los que me lo piden: me he reunido con la mamá de Lucía Pérez, estuve anoche con los familiares del ARA San Juan, estuve anteayer con familiares de víctimas de siniestros viales, recibo a todo el mundo. La manera no es avanzar sobre las personas que están a mi alrededor, sobre mí, tirarse arriba de la camioneta, o pegarle a un policía.

-¿Qué implicancias va a tener el fondo del conurbano para los marplatenses en particular y los bonaerenses en general?

-Si bien es un fondo para obras en el Conurbano y programas sociales, le va a permitir a la provincia tener un mayor equilibrio en sus cuentas y eso va a derramar en el interior y va a ayudar a que el interior esté mejor. Mar del Plata igual es una ciudad a la que le hemos puesto, sin el fondo del conurbano, un enorme esfuerzo. Hemos hecho muchísimas obras y las vamos a seguir haciendo. Entendemos que es una ciudad que necesita volver a ponerse de pie y ser el orgullo que siempre fue para todos los argentinos y no solo para los bonaerenses.