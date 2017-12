Video: Guardavidas increparon a Vidal y hubo incidentes

foto

Un desafortunado encuentro entre un grupo de guardavidas y la gobernadora María Eugenia Vidal, se vivió este viernes por la mañana en la intersección de Constitución y la costa, luego de que la mandataria dejara inauguradas las playas que la Provincia equipó con diversas comodidades para los turistas de este verano. Aunque no fueron minimizados, desde el sindicato que agrupa a los guardavidas en Mar del Plata explicaron que los disturbios fueron "un malentendido".

El pequeño acto ante los medios locales de comunicación había terminando cuando se comenzaron a escuchar bombos y silbatos, y se visibilizó al grupo de trabajadores de las playas que se acercaron al lugar para hacerse escuchar. La gobernadora, ya estaba lista para retirarse en su vehículo, pero los trabajadores la increparon, tratando de impedir que el automóvil se retirara.

"Hubo un desentendido", indicó a 0223 Néstor Nardone, titular del sindicato de Guardavidas y explicó: "Los compañeros creyeron que me iba a reunir con Vidal, pero la reunión no era con ella". Por eso, el referente sindical aprovechó el espacio para pedir disculpas por los disturbios y aclaró: "No era la intención ocasionar esto".

Sin embargo, a pesar del conflicto, Vidal decidió bajarse y conversar con los trabajadores. "Frenó y se bajó", dijo Nardone y especificó que el reclamo por el cual exigen la reincorporación de 8 guardavidas que quedaron sin trabajo, "ya se está resolviendo". "Llegamos a un acuerdo con la concejal Vilma Baragiola, que se encontraba en el lugar y nos dijo que la resolución del conflicto será a nivel municipal", especificó.

El reclamo sindical busca resolver la situación de 4 guardavidas de la planta municipal que "quedaron fuera de convenio y no se sabe por qué" y otros 4 que "estaban en la zona de La Perla y como la licitación quedó vacante no hay nadie que les pague".

En sintonía con lo esclarecido luego por el titular del sindicato, en el video puede verse que la gobernadora aclaró que nunca se había pedido una audiencia con ella. "¿A ustedes les parece bien que esta es la manera de protestar?", les preguntó María Eugenia Vidal a los guardavidas que intentaban impedir que la manda

"Tirarse arriba de la camioneta no es la forma, les dijo, y que nunca habían pedido una audiencia con ella. Yo recibo a todo el mundo. y cortando", les dijo Vidal. "mi equipo o yo los van a escuchar, pero ahora les pido que se corran y me dejen pasar". No hubo ninguna agresión, ni golpes, ni nada, intentaron frenar el paso de la camioneta y Vidal bajó.