Alvarado no quiere sorpresas y busca asegurar el boleto

Rivadavia (Lincoln): Agustín Starópoli; Pablo Lábbate, Carlos López Quintero o Luciano Vargas, Cristian Lúquez y Lucas Macías; Eric Véliz y Facundo Graziano; José Paradela, Brian Visser y José Tamburelli; Hernán Altolaguirre. DT: Fabio Schiavi.

Alvarado: Juan Francisco Rago; Emanuel Urquiza, Federico Paulucci, Gastón Martínez y Tomás Mantia; Martín Palisi; Gonzalo Lucero, Matías Caro y Marcos Litre o Ezequiel Riera; Wilson Albarracín y Joaquín Susvielles. DT: Mauricio Giganti.

Árbitro: Esteban Nasier, de Chascomús.

Estadio: "El Coliseo".

Hora: 17.

Resto de la fecha

17hs. Sansinena vs. Deportivo Madryn

21hs. Ferro de Pico vs. Villa Mitre

21.30 Deportivo Roca vs. Independiente