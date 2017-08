Bonifatti: “Acción Marplatense tendrá que recorrer un largo camino para recuperar la relación con los vecinos”

Desde la derrota electoral en 2015, Santiago Bonifatti se distanció de la conducción de Acción Marplatense, pese a ser el presidente del Partido. A lo largo de 2016, la interna dentro del partido que condujo Mar del Plata entre 2007 y 2015 se basó solo en rumores, pero a partir de este año las diferencias entre el sector que conduce el expresidente del Emvial y el del histórico líder de AM Gustavo Pulti se hizo más visible.

En el 2017, la fractura interna quedó consumada: Bonifatti, junto a un grupo de dirigentes, lanzó Nueva Acción, una agrupación dentro de AM que pretende una renovación profunda del Partido. En junio, Bonifatti presentó una lista de precandidatos a concejales de Acción Marplatense encabezada por el titular de la ONG Hazmereir, Juan Rey, con el objetivo competir en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso).

Durante el pasado domingo, Acción Marplatense protagonizó una interna, en la que las listas encabezadas por Marcelo Artime y Juan Rey se disputaron el triunfo voto a voto. Finalmente, el pultista Artime se impuso con un escaso volumen de votos. El partido vecinal, que fue con una boleta corta con dos candidatos en la primera interna de su historia, apenas arañó el 9 por ciento del total de los sufragios.

Casi treinta puntos se esfumaron de Acción Marplatense desde el 2015. Se trató de una dura derrota del exintendente Gustavo Pulti, quien apadrinó la lista de Artime que solamente llegó al 4,5 % en el resultado global de la contienda electoral en el distrito de General Pueyrredon.

En este contexto, el concejal Santiago Bonifatti sostuvo que “desde Nueva Acción estamos muy contentos por la campaña que hicimos porque Juan Rey y los candidatos pudieron recorrer muchos barrios de Mar del Plata y encontrarse con los vecinos. En la campaña electoral, pusimos una voz positiva con propuestas”.

A su vez, resaltó que “fue una campaña de mucho esfuerzo y muy humilde. Estamos conformes. Se logró un buen resultado. Hicimos una gran elección. Sentimos el acompañamiento de la gente. Luego de sacar la mitad de los votos de la interna de Acción Marplatense, se ratifica la decisión que tomamos desde Nueva Acción de renovar el Partido de la Ciudad”.

Para Bonifatti, Acción Marplatense tiene que “renovar sus dirigentes y sus propuestas, y también la forma de hacer política”. “Una parte de estos objetivos se comenzó a cumplir el domingo a la noche a pesar de que perdimos por muy poquito” en la interna, remarcó.

En declaraciones a 0223, el edil de AM consideró que “con el resultado del domingo en la interna, quedó demostrado que no alcanza con tener una mirada melancólica del pasado, mencionando aquellas cosas que se hicieron bien en la gestión de Acción Marplatense. No alcanza con tener una crítica al gobierno de Arroyo, aunque en muchos aspectos se lo merece”.

“Hace falta reflejar con claridad un proyecto de ciudad superador. Acción Marplatense tiene que presentar una nueva propuesta de cara al vecino. Eso tiene que salir de un proceso de autocrítica que ya Nueva Acción la hizo pero la otra parte del Partido no la realizó. A nivel partidaria, la relación con los vecinos todavía se encuentra deteriorada y hay que trabajar mucho para recuperarla. Acción Marplatense tiene que recorrer mucho camino para recuperarla”, añadió.

Para finalizar, Bonifatti manifestó que “este caudal de voto de Acción Marplatense del 8,77 por ciento del pasado domingo, nos hace rarificar lo que pensamos que le está pasando al Partido. En los últimos dos años y medio, hubo un proceso de desangre en Acción Marplatense. Muchos dirigentes se han alejando”.

“Con Nueva Acción, buscamos parar esta sangría. Fue una forma de detener un flujo de muchas personas que se fueron del Partido. También, fue una manera de oxigenar la política. Si no hubiera existido una interna en Acción Marplatense y si no hubiera estado la lista de Juan Rey, los resultados hubieron sido mucho peores. Hay que renovar a Acción Marplatense”, concluyó.