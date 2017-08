River enfrenta a Instituto en el Minella

River se enfrentará esta noche de domingo a un juvenil Instituto de Córdoba en un partido correspondiente a los 16avos de Final de la Copa Argentina en el que buscará ganar para clasificarse a la próxima instancia.

El encuentro se jugará a las 21.10 en el estadio José María Minella, con arbitraje de Jorge Baliño. El vencedor se medirá en Octavos con el ganador del partido que jugarán Temperley y Defensa y Justicia.

La fecha elegida para disputar el partido generó polémica ya que el conjunto cordobés aún no tiene a todos sus refuerzos habilitados y se encuentra en la fase inicial de su pretemporada mientras que River llega con más rodaje.

El entrenador Marcelo Gallardo no realizará cambios y pondrá en cancha a los mismos once que vencieron a Atlas por la Copa Argentina y que previamente igualaron ante Guaraní por la Copa Libertadores.



Instituto quiere dar la sorpresa.



El elenco de Córdoba llega al encuentro por la Copa Argentina en diferente situación que River ya que luego de terminar su participación en el Torneo de Primera B Nacional el pasado 23 de julio ante Argentinos y las vacaciones, el plantel regresó a los entrenamientos hace 10 días y no tuvo ni un partido amistoso.

El técnico Gabriel Gómez pondrá en cancha a cuatro de los refuerzos, Lucas Hoyos Alan Aguirre, Esteban Goicoechea y Javier Fernández, mientras que otros ocuparían un lugar en el banco de suplentes.

Instituto logró que habiliten a los jugadores nuevos del plantel, pero Gómez aún no sabe si podrá tener a Franco Olego ya que en Córdoba aguardan por su transfer.



Síntesis:

River: Germán Lux; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas; Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez; Lucas Alario. DT: Marcelo Gallardo.

Instituto: Lucas Hoyos; Alan Aguirre, Facundo Agüero, Pablo Mattalía, Esteban Goicoechea; Guido Mainero, Eloy Roige, Ignacio Antonio, Emiliano Endrizzi; Javier Fernández y Facundo Castelli. DT: Gabriel Gómez.

Estadio: José María Minella (Mar del Plata)

Árbitro: Jorge Baliño

Hora: 21.10.