Pese al anuncio de Pami, estiman que el exEmhsa reabriría recién a fines de octubre

La puesta en valor de las instalaciones del exEmhsa atraviesa su fase final. Sin embargo, a pesar de los anuncios oficiales del Pami, instituto que tiene a cargo a el sanatorio Eva Duarte, no se cumpliría con la fecha de apertura, prevista para mediados de agosto, es decir, ahora.

Facundo Clotec,trabajador del sanatorio ubicado en avenida Juan B. Justo al 1700, señaló que si bien las obras "avanzan a buen ritmo", dijo que no son "optimistas" en cuanto a la fecha anunciada para la reapertura. "No creemos que llegue a abrir a fines de agosto o comienzos de septiembre como plantean las autoridades porque hoy todavía quedan varias obras por terminar y no se llegará a ese plazo", puntualizó en declaraciones a Radio 10 Mar del Plata.

En ese sentido dijo que de acuerdo a lo que pudieron saber, el personal que trabaja en el sector de los consultorios ambulatorios "planea entregar la obra a mediados de septiembre" y, a partir de allí, faltarían "entre 60 y 90 días" para que el sanatorio comience a brindar servicios en esta primera etapa. "Es decir, estamos hablando de octubre o noviembre como una fecha de reapertura funcional del sanatorio", evaluó.

A su vez, Clotec reparó en que más allá del avance de las obras, siguen sin tener precisiones del Pami en cuanto a la continuidad laboral de los 318 trabajadores que quedaron en la calle tras el cierre del lugar. "Seguimos en vilo, sin saber si seremos convocados a brindar servicios de salud dentro del sanatorio", advirtió.