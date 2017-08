De las 26 listas que competirán en las Paso, sólo 4 son encabezadas por mujeres

Este domingo, 26 listas participarán en General Pueyrredon de las Paso y los lugares de las nóminas están repartidos de forma equitativa entre hombres y mujeres, apenas cuatro son encabezadas por precandidatas.

Ese es el caso de María Carla Agüero (Frente Unión Federal), Vilma Baragiola (Cambiemos), Sara Quintana (Partido Renovador Federal) y Julia Rigueiro (Vamos). Además, esas listas tienen otra particularidad: también son mujeres las que encabezan la nómina de concejales suplentes y consejeros escolares.

“Cuando comenzamos con el armado de nuestra lista, pensamos en que tenía que haber más participación y que, sobre todo en estos tiempos, es fundamental darle más voz a las mujeres”, contó Julia Rigueiro en diálogo con 0223.

En ese sentido, dijo que “aún siendo una fuerza pequeña tuvimos en cuenta que ha habido un enorme crecimiento de la participación de las mujeres en los espacios políticos; creo que hoy es hasta una marca de la época en la que vivimos”. De hecho, reparó en que el espacio lleva como candidata a senadora por la quinta sección a Daniela Castro, la primera trans en obtener el DNI que reconoce su identidad de género, además de ser una reconocida militante por los derechos del colectivo LGBT.

“Llegar al Concejo Deliberante es para nosotros un desafío para poder trabajar políticas con perspectivas de género desde un lugar institucional. Plantear, por ejemplo, que la falta de luminarias en los barrios de Mar del Plata no es sólo un problema de infraestructura, sino que también afecta a miles de mujeres que no pueden caminar tranquilas por la calle si está oscuro. Obviamente los proyectos después son debatidos y pueden o no ser acompañados por otras fuerzas, pero el hecho de que estén ya es un paso”, puntualizó.

En estas Paso, los electores habilitados elegirán 12 concejales, 5 consejeros escolares, 5 senadores provinciales, 3 senadores nacionales y 35 diputados nacionales. Las listas que superen el piso de 1,5 % de votos competirán en las generales que se celebrarán el domingo 22 de octubre. Habrá disponibles 1627 mesas (sin contar las de extranjeros), distribuidas en 224 escuelas del distrito.