“Lamentamos el cierre de locales tradicionales pero es parte de la evolución y del crecimiento de la ciudad”

En medio de la ola de cierre de comercios gastronómicos que se registra en Mar del Plata desde hace meses, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, Avedis Sahakian, salió a bajarle el tono a la cuestión. “En los últimos años creció mucho la oferta gastronómica, especialmente con las nuevas tendencias en los bares y cervecerías y también se han abierto algunos restaurantes nuevos, por lo que en los períodos de baja hay sobreoferta importante”, sostuvo.

En diálogo con 0223 advirtió que genera “una preocupación importante” en el sector la “competencia desleal” en los rubros de la gastronomía y la hotelería y, además, las pérdidas de fuentes laborales. En ese contexto, reconoció: “No nos sorprende que algunos tengan que cerrar”.

“Cuando se cierra un comercio se pierden fuentes de trabajo y el empresario que hizo una inversión o que estuvo muchos años ahí, lo sufre”, señaló más adelante.

No obstante, el empresario evaluó que la situación que se da a nivel local “está dentro de una dinámica natural del crecimiento de la oferta y la demanda y cómo eso se va balanceando”. “Lamentamos mucho el cierre de locales tradicionales pero es parte de la evolución y del crecimiento de nuestra ciudad”, aseveró.

En otro orden, el titular de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica celebró la media sanción que recibió el proyecto de ley para devolver los feriados puente, medida que, paradójicamente, fue aprobada por el bloque de Cambiemos. “Es muy bueno porque desde el sector empresarial y sindical tenemos muy en claro la importancia que tienen los fines de semana largo e, incluso, los fines de semana con feriados puente”, afirmó.

Para Sahakián, no obstante, en un momento “tuvimos un exceso de fines de emana largos y eso tampoco era bueno” porque, al final, “llegamos a no tener ninguno”. A su vez, reparó en que “el hecho de que hubiera dos fines de semana largos en el mismo mes no agregaba nada”. “Nuestra ciudad y las economías regionales requieren de períodos de recreación en los que se fomenta el turismo interno en el país, especialmente, sin son cortos”, explicó.

Por último, el empresario destacó que “las mejoras en las rutas de acceso a Mar del Plata, el retorno del ferrocarril y el hecho de que empezara a mejorar la frecuencia de los aviones está favoreciendo mucho al turismo local”.