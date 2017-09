Cooperativas, un área caliente a la que Arroyo no le encuentra la vuelta 

“Hay necesidades que no admiten tanto tiempo de demora. El de las cooperativas es un tema que se complicó y se complicó y ya lleva demasiado tiempo, más de lo que considero racional”. Esas fueron las palabras que utilizó el intendente Carlos Arroyo para explicar la reciente salida de Alvaro Franproyen del gabinete comunal.

El exfuncionario tenía a su cargo la relación con las cooperativas, varias de las cuales vienen plantéandoles varias demandas al municipio. “Cuando alguna tarea no me convence cambio al funcionario y no me tiembla el pulso porque mi obligación es con los contribuyentes“, dijo el jefe comunal a la prensa el pasado 7 de septiembre. Además, remarcó que la tarea de Franproyen no respondió a sus expectativas de “ordenar de una vez por todas el tema” de las cooperativas.

Tras la salida de Franproyen, el intendente Arroyo había elegido al radical Emiliano Mensor como reemplazante, pero llamativamente nunca firmó el decreto. “Mensor seguirá en la secretaría de Gobierno con el programa Mar del Plata Segura. El intendente decidió finalmente no nombrarlo en cargo a pesar de que ya Mensor había mantenido reuniones con las cooperativas”, le admitió a este diario digital un funcionario con directa llegada al principal despacho de Luro e Yrigoyen.

En ese sentido, el mismo funcionario prefirió no dar detalles de la marcha atrás del intendente en la designación de Mensor en la dependencia que tiene a su cargo las cooperativas.

Todavía, el área de cooperativas se encuentra acéfala, mientras se multiplican los conflictos. Este miércoles, las organizaciones sociales Barrios de Pie, CCC y CTEP realizaron una movilización frente al municipio por la “falta de diálogo y el incumplimiento de promesas” del gobierno local. Fueron recibidos por el subsecretario de Desarrollo Social de la municipalidad, Guillermo Schütrump, y el director municipal de Protocolo, Parque Automotor y Vigilancia, Hernán Tillous.

Desde las organizaciones sociales explicaron que “el pasado jueves 14 de septiembre, el gobierno municipal se ausentó nuevamente a la reunión semanal pautada con los movimientos populares. El fin de la misma era discutir cuestiones como los avances de obras de las viviendas sociales del barrio Santa Rosa del Mar y el proyecto que presentado para la creación de tarjetas alimentarias para comedores comunitarios”.

“Siendo la segunda instancia de mesa de dialogo dónde se ausenta en forma consecutiva el municipio, consideramos que es una clara muestra de falta de interés de poder generar avances en materia de resolver cuestiones básicas, como lo son el techo, el trabajo y la alimentación, que hacen al mejoramiento de la vida de las personas”, aseguró Rodrigo Hernández, coordinador de Barrios de Pie en Mar del Plata. En declaraciones a 0223, el dirigente social sostuvo que “este miércoles, mantuvimos reuniones con Schütrump y Tillous. Lo han corrido a Mensor”,

A su vez, el coordinador afirmó: “Le recordamos al municipio que sin diálogo y gestión no hay soluciones posibles para los sectores más humildes”. “Es vergonzosa la actitud de ciertos funcionarios”, concluyó.