Se reactivó la búsqueda del joven que cayó al agua desde un kayak y se perdió

En la mañana de este lunes se reactivó la búsqueda de Mauricio Zúñiga, el joven de 22 años que el domingo por la tarde paseaba en kayak por la Laguna de los Pares, cayó al agua y se perdió. En la noche, se había suspendido el operativo, por la falta de luz.

La pesquisa, que se encuentra a cargo de personal de Prefectura Naval Argentina y Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres, también cuenta con el apoyo de Defensa Civil. Son cuatro los buzos tácticos que realizan el rastrillaje del fondo de la laguna a ciegas, con cuerdas y pesas.

Por el momento, no hay ninguna novedad de Zúñiga, quien desapareció cerca de las 15.30 del domingo, cuando perdió el control de la embarcación en la que viajaba, cayó al agua y no pudo salir. Su padre, sus hermanos y primos, se encontraban en el lugar al momento del hecho y quisieron rescatar al joven, pero no lo lograron.

La causa se encuentra a cargo de la fiscal Andrea Gómez.