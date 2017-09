Video: un colectivo se quedó atascado en el barro y los pasajeros debieron salir por la ventanilla

foto

video

La historia de los 200 alumnos de las escuelas primaria 44 y secundaria 34 no pueden asistir a clase debido al estado de las calles en el sur de Mar del Plata no es nueva y si bien en los últimos días la municipalidad se había comprometido a garantizar el recorrido del colectivo para que los chicos no perdieran más días, este lunes la situación se volvió a complicar a raíz de las lluvias que se registraron durante el fin de semana. Una unidad de la línea 501 se quedó atascada en las calles 429 y 54 del barrio Santa Rosa del Mar y los pasajeros –niños, en su mayoría- debieron salir por las ventanillas.

Marta, vecina de la zona, contó a 0223 que el hecho ocurrió durante el mediodía de este lunes, horario en el que a bordo del colectivo viajaban decenas de chicos que iban a la escuela. "El colectivo quedó encajado en el barro y tan inclinado que es un milagro que no haya volcado", advirtió. "Estuvo encallado unas tres horas hasta que pudieron sacarlos porque la calle se había desmoronado. Los chicos debieron salir por la ventanilla y perdieron otro día de clase", señaló la mujer quien reparó en que "muchos también se quedaron sin comedor".

"Apenas dos horas antes nos habíamos reunido en Antártida Argentina con Pablo Simoni (Emvial), Claudio Cambareri (Transporte), la consejera Eva Fernández y algunos concejales para hablar sobre esta situación. La municipalidad se comprometió a garantizar el recorrido del colectivo pero después pasó esto", señaló.

"Vivimos rogando que no llueva para que pase el colectivo y podamos llegar a la escuela o a la salita de salud. La situación es desesperante y necesitamos que esto se resuelva de una manera lo antes posible", afirmó por último.