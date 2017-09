Advierten que hay entre 80 y 100 edificios que esperan la conexión de gas

La espera ya parece eterna. Las instancias se tornan interminables. Y las complicaciones repercuten día a día en numerosos sectores de la actividad económica. La construcción del Gasoduco de la Costa anunciada por el gobierno nacional y sobre la que el Enargas confirmó un inicio de obra para abril pasado, sigue en veremos.

En diálogo con 0223, Diego Peláez, referente del Colegio de Técnicos distrito V de la provincia de Buenos Aires, volvió a evidenciar su disconformidad por los tiempos de ejecución de los procesos licitatorios. “Vienen muy lentos. Están adjudicadas la fabricación de los caños y la compra de los moto compresores, estamos ahora a la espera de la adjudicación para la contratación de los recursos humanos”, detalló.

La preocupación de la entidad, según explica el directivo, radica en que “a medida de que se prolongan los plazos, los daños se profundizan”.

“Por ejemplo, en el Parque Industrial, al no haber gas, puede pasar que una de las empresas que decida invertir en el país se vaya rápidamente a otro parque industrial, y una vez que se instala ahí, se pierde la oportunidad de tenerla acá, cambia el destino de su inversión”, describió.

Consultado por la situación de los nuevos edificios a inaugurar y de otros en proyecto de construcción, Peláez advirtió: “Se siguen sumando a la lista de espera: habrá entre 80 y 100 edificios en Mar del Plata sin poder habilitarse que necesitan del gas. Y los que deciden migrar a un sistema 100% eléctrico, algo que además traerá sus consecuencias en el futuro, tampoco saben cuál será el cuadro tarifario que se implementará en ese rubro”, aclaró.

Descontento por las demoras, Peláez ya no puede ni quiere hablar de fechas tentativas: “Hasta que no tengamos efectivamente el gas, la verdad no podemos dar ni siquiera períodos posibles de inicio de obra. Si surge algún problema macro económico, ¿a quién se le va a reclamar? No hay factibilidad”, concluyó.