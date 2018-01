San Lorenzo fue pura contundencia y festejó en el Minella

En un José María Minella casi vacío, por un partido que no llamaba demasiado la atención y en una jornada donde el clima no ayudó para nada, San Lorenzo y Defensa y Justicia hicieron valer el esfuerzo de los que fueron y ofrecieron un entretenido partido y cuatro goles en el arranque del fútbol del verano en la temporada de Mar del Plata. El que se fue contento fue el "Ciclón", que se impuso por 3 a 1, mientras que el "Halcón" volverá a Florencio Varela con varias preocupaciones, sobre todo en la parte defensiva.

En la primera parte del encuentro, el conjunto de Vojvoda hizo lo que mejor sabe hacer, manejar la pelota de manera atildada y prolija. Como pasa tantas veces a los equipos que tienen esas características, le costó mucho llegar al arco de Devecchi. Por su parte, con poca posesión, los de Claudio Biaggio eran más profundos y cada vez que pasaba tres cuartos de cancha, llegaba con peligro a las narices de Unsain que tuvo tres muy buenas atajadas y vio como el palo lo salvaba en una ocasión. Sin embargo, a los 31', nada pudo hacer. O mejor dicho sí, porque en la primera jugada, le cerró bien el ángulo a Reniero que definió a su cuerpo, pero la defensa se durmió, Alexis Castro recuperó en la medialuna, intentó sacar un remate cruzado y otra vez quedó desatenta la última línea que perdió al "9" que, solo por el segundo palo, siguió atento y empujo lo que era un disparo mordido y desviado.



El tanto cayó como un baldazo de agua fría en Defensa y Justicia que no se pudo recuperar y, si San Lorenzo hubiera estado más fino en los últimos metros, podría haber estirado la diferencia. De todas maneras, lo que no consiguió en esa recta final, lo hizo en el amanecer del complemento, cuando Botta recibió en las espaldas de Martínez, buscó meter el zurdazo al segundo palo que Unsain sacó bien, pero Nicolás Reniero continuó su carrera hacia el arco y con el olfato goleador sentenció para el 2 a 0 que quebró el juego. Porque si el primero había sido un duro golpe para los de Vojvoda, este fue el de nock out.

Y San Lorenzo, lejos de sacar el pie del acelerador, fue por más, Senesi presionó alto, recuperó en campo rival y asistió de manera perfecta a Alexis Castro que se llenó el empeine zurdo para, de primera, con una gran volea, sellar el 3 a 0 que tenía olor a definitivo.

Tanto fue así, que el "ciclón" se relajó, no presionó más, cedió campo y terreno y Defensa se sintió nuevamente en partido, más allá que la diferencia en el resultado era muy amplia. Sin embargo, cuando Fernando Márquez llegó al descuento luego de una excelente asistencia de Miranda, se ilusionó con ir por más. Pero chocó contra buenas intervenciones de Devecchi y contra sus propias imprecisiones, que podrían haberle puesto dramatismo al tramo final del encuentro.

El pitazo final mostró una buena victoria de un San Lorenzo "B", pero con futbolistas que se mostraron y demostraron estar a la altura para pelear un lugar.