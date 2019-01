Gustavo Álvarez: "Merecíamos ganar"

Dentro de su tranquilidad y conformidad, Gustavo Álvarez se mostraba molesto. El entrenador de Aldosivi, de perfil bajo, nunca entra en polémicas. Pero tras la derrota ante Boca en el José María Minella, 2 a 1, dio una breve conferencia de prensa minutos después de corroborar en un video que el penal que abrió el camino al triunfo "Xeneize" no había sido.

"El buen funcionamiento del equipo da tranquilidad, siempre hay cosas para corregir. En este momento, quizás el resultado y algún fallo, me tienen molesto. Pero tranquilo", sostuvo con gesto adusto. Respecto a cuál debería haber sido el resultado del partido, Gustavo Álvarez sentenció: "El empate no estaba bien, merecíamos ganar"

https://www.0223.com.ar/nota/2019-1-20-23-25-0-aldosivi-fue-el-protagonista-boca-el-ajustado-ganador

El entrenador del "Tiburón" continuó al respecto: "Siempre digo que los partidos son segmentos anímicos. Y esos segmentos están limitados por los goles. Ahí empiezan y terminan. Cuando el gol es válido, me parece que hay que aceptarlo. Pero dudo mucho en el primer gol, recién veo las imágenes y confirmo que no. Acepto la adversidad del juego, no voy a discutir fallos arbitrales. Me quedo con lo hecho por el equipo".

Consultado sobre el rendimiento de Cristian Chávez, evitó los elogios individuales: "Para que Chávez sea rebelde y tenga buen funcionamiento, hay diez compañeros atrás que sincronizan con él (...). Siempre digo que independientemente del nombre propio, para que un jugador destaque, tiene que haber un equipo que funcione".

https://www.0223.com.ar/nota/2019-1-21-4-22-0-las-fotos-y-los-goles-del-triunfo-de-boca-ante-aldosivi

El conjunto marplatense mostró un gran ritmo y plasmó intensidad de principio a fin para presionar y recuperar la pelota. El DT expresó: "el equipo hizo un gran esfuerzo para presionar todo el tiempo y tan alto, se necesita una concentración y entrega física muy grande. Ahí hay mérito de los profes, y los jugadores que están convencidos cuál es el camino".

El sábado, Aldosivi reinicia su participación en la Superliga nada menos que ante el líder Racing. Álvarez llenó de elogios al elenco de Coudet: "es el mejor equipo del torneo, por eso está primero. En un torneo de todos contra todos, la matemática nunca erra. Tienen un muy buen entrenador, un fútbol organizado y muy vertical, con muchísimos méritos. Como todos partidos, lo encararemos sabiendo nuestras virtudes y limitaciones, sabiendo las del rival, y cómo estratégicamente los podremos enfrentar", finalizó.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-1-21-18-25-0-como-sera-la-de-entradas-para-aldosivi-racing-que-se-jugara-con-visitantes