Denuncian usurpaciones sobre la Villa de Paso: construyeron casas de ladrillo y techo a dos aguas

Vecinos del barrio San Carlos denuncian que desde hace unos 30 días, un grupo de cuatro familias usurpó algunos lotes de la Villa de Paso y construyó viviendas de ladrillo, techo a dos aguas y colocó hasta medidor de energía eléctrica en terrenos que en 2006 fueron desocupados luego que decenas de familias fueron relocalizadas en viviendas sociales en El Martillo y Jorge Newberry por el Plan Dignidad.

“A fin de año y en las primeras semanas de enero un grupo de personas comenzó a asentarse en la zona de Las Heras entre Larrea y Vieytes, en terrenos que habían sido desocupados. Lo mismo sucedió sobre la calle Larrea entre Sarmiento y Alsina. Hemos llamado a la policía y denunciado la situación al Municipio y no hubo ninguna respuesta. Esto es tierra de nadie”, expresó José Luis Rey, presidente de la Sociedad de Fomento del barrio San Carlos en diálogo con 0223.

"Por la venta de los lotes el Municipio podría obtener unos 6 millones de dólares"

Para el fomentista “lo más grave es la inacción del Municipio, que es dueño de los terrenos por haber sido expropiados. No hacen nada para que no se vuelvan a meter. Y los terrenos nos los mantiene en condiciones de higiene mínimamente aceptable: hay roedores, yuyos y basura. El Gobierno vive diciendo que no tiene Presupuesto para obras pero si se vendieran estas tierras en subasta pública, con un promedio de 80.000 dólares por lote, el Municipio podría obtener unos 6 millones de dólares”, estimó.

En esa línea, agregó: “Hace 11 años que muchas familias fueron relocalizadas y desde hace 11 años unas 80 familias del censo inicial esperan por su vivienda. Todo eso está parado. Es algo totalmente injusto y discriminador”, enfatizó Rey.

Por último responsabilizó a esta situación a los gobiernos de Gustavo Pulti, de Carlos Arroyo y también a la administración provincial.

“Le hemos mandado tres emails a la gobernadora María Eugenia Vidal para que intervenga en esta situación a través del Instituto de la Vivienda pero nunca tuvimos una respuesta. Tenemos bronca y resignación porque nadie se hace cargo de la situación. Si nadie hace nada, los vecinos vamos a reclamar ya de otra manera”, avisó el fomentista.