Azul se movilizó en apoyo a los trabajadores de Fabricaciones Militares despedidos

Una importante muestra de apoyo brindaron cientas de personas a los más de 220 empleados azuleños despedidos por el cierre el pasado miércoles de la empresa estatal Fabricaciones Militares.

Bajo la consigna de ¡No al cierre de Fabricaciones Militares!, los comerciantes adhirieron a la protesta con un apagón y se fueron sumando a la movilización. Las muestras de rechazo a la no renovación de 250 puesto de trabajo –en una población de aproximadamente 40 mil habitantes- suscitó el enojo de los azuleños, que prolongarán la protesta durante el fin de semana con un acampe.

Asimismo los trabajadores estatales representados por ATE anunciaron que de no obtener una respuesta al reclamo, realizarán cortes en las distintas rutas de la ciudad.

En diciembre hubo 3.346 entre despidos y suspensiones

El Centro de Economía Política Argentina (Cepa) difundió un informe donde contabiliza 3.346 despidos y suspensiones durante diciembre de 2017.

Cepa resalta que “Si se compara con el mismo mes del año anterior se percibe una sensible reducción (9.488 casos se produjeron en diciembre de 2016). Sin embargo, en la comparación respecto del mes anterior, se observa un fuerte incremento (1.412 casos en noviembre de 2017)”.

El principal motor de los despidos han sido las cesantías en el empleo público, que explican el 60 % de los casos de diciembre: “Los despidos estuvieron motorizados por el Poder Ejecutivo Nacional, junto con organismos descentralizados de la administración y la Provincia de Buenos Aires”, indica el informe. Entre los organismos descentralizados se destacan los despidos en Fabricaciones Militares, Enacom y TDA.

Por su parte, en el ámbito privado, “Si se considera los despidos y suspensiones brutos en diciembre de 2017, el impulso proviene de la industria. De los 1.442 casos, 1.070 corresponden al sector industrial.”, detalla el Cepa. La cantidad de casos es similar al mes de noviembre, no obstante el impacto en el sector industrial es mayor en noviembre.

Al malestar social creciente por la reforma previsional que le saca $ 100 mil millones a los jubilados y beneficiarios de asignaciones, y los tarifazos anunciados en los servicios públicos, se suma la incertidumbre por los despidos.

Aquí un detalle de los despidos relevados por CEPA en diciembre más lo que se conocieron en la administración pública los primeros días del año.

Despidos sector público: 3.528 (hasta el 03/01/2018)

* Fabricaciones Militares: 368

(FanAzul 200; Planta Flay Luis Beltrán 35; Sede Central 27; Fábrica de Villa María 30; Fábrica de Río Tercero 29; Otras dependencias 47)

* Ministerio de Defensa: 70

* Enacom: 108

* Senasa: 130 -se proyectan 120/130 despidos más.

* Ministerio de Energía: 140

* Ministerio de Modernización: 10 -se proyectan 130/160 despidos en el organismo-

* Ministerio de Ambiente: 40

* Jefatura de Gabinete: 27

* Presidencia de la Nación: 28

* Incaa: 21 -además se intimó a “jubilarse” a 50 trabajadores-

* Anses: 8

* Ministerio de Cultura: 64

* TDA: 180

* Radio Nacional: 16

* Unidad Ejecutora Provincial: 200 -el organismo fue disuelto, se “relocalizaría” a 180 empleados de la planta total de 380-

* Municipio de Quilmes: 500 (áreas de Alumbrado, Subsecretaría de Niñez y Adolescencia y Hospital Materno Infantil Eduardo Oller) -se proyectan 500 despidos más.

* Municipio de Morón: 100 -áreas de Desarrollo Infantil, Niñez y Juventud, Casa de Abrigo para personas en situación de calle, Empleo, Políticas Ambientales, Higiene, Vialidad, Educación y Salud, entre otros-. Se proyectan 426 despidos más.

* Municipio de 3 de Febrero: 400

* Municipio de Beriso: 80

* Municipio de Coronel Moldes (Salta): 26

* Centro de Protección de los Derechos de las Víctimas (Bs. As.): 20

* Dirección provincial de Educación de Gestión Privada (Bs. As.): 5

* Copret (Bs. As.): 18

* Jefatura de Gabinete (Bs. As.): 18

* Hospital Materno de Jujuy: 31

* Programa Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela: 900 -se proyectan 300 despidos más-

* Ministerio de Producción (Bs.As.): 20

Despidos sector privado: 1.442 durante diciembre 2017

* QM Noticias: 90

* Radio Rivadavia: 120

* Ingenio La Esperanza: 338

* Ingenio Ledesma: 14

* Coca-Cola (Planta Pilar): 200 -se “relocalizarían” a 130-

* Granjas Riojanas: 90

* Empresa Láctea La Mucca: 25

* Metalúrgica Weg: 7

* Peugeot-PSA Jeppener: 5

* Atucha: 45

* SoyEnergy: 4

* Seguros San Cristobal: 18

* Vassalli Fabril: 52

* Laboratorio de Alta Complejidad del Madariaga (Misiones): 7

* La Rioja Vitivinícola: 25

* Agroandina: 10

* Industrias Juan F. Secco: 15 -se proyectan 135 despidos más-

* Grimoldi: 20 -se proyectan 40 despidos más-

* Wyler`s: 35

* Medias Ciudadela: 10 -se proyectan 70 en caso de cierre de la planta-

* Sedamil: 107

* Empresas rurales en Capayán y en Valle Viejo (Catamarca): 10

* Quitral: 28

* Terminal de Ómnibus de Santa Fe: 23

* Tecnosport: 4

* Cresta Roja: 11 -medios locales informan el despido de delegados y una proyección a más despidos-

* Otros: Kapakian, estaciones de servicio, etcétera: 129