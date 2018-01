Pablo Molinari de regreso en Mar del Plata con “Yo Nerd”

Todos los martes de enero a las 23.59, subirá a escena en el Teatro Melany del Centro de Arte RadioCity+Roxy+Melany (San Luis 1750), en donde las entradas ya se encuentran a la venta con la posibilidad de adquirirlas en las boleterías del teatro o por PlateaNet.

El show une lo cerebral con lo absurdo y el humor con la ciencia y la tecnología, sumando gráficos, ecuaciones, videos y proyecciones al monólogo.

Molinari, formó parte de Bendita TV, Hora de Reír y Comedy Central, estuvo en los festivales Ciudad Emergente, Gesell Comedy Fest y en el encuentro internacional de Stand Up Comedy, en Costa Rica. En esta oportunidad regresa a la ciudad para sumarse a las propuestas del verano 2018 con su unipersonal “Yo, Nerd”.



En cuanto a la temática Nerd que aborda en su show, señaló: "Hace un par de años venía con ganas de que mi unipersonal tuviese material un poco más nerd. Durante varios años me dediqué, frustradamente, a las ciencias duras (abandoné dos carreras de Ingeniería) y siempre me gustaron las matemáticas y el pensamiento lógico. En “Yo, nerd” pude unir la comedia con esto, para que no estuviera tan errado el test vocacional que me hice a los 17 años". Molinari admite que "el título a veces asusta un poco, pero no es un espectáculo para gente que le gusta la ciencia: hay mucho de la vida cotidiana y de ver las cosas que hacemos. Por ejemplo, hago un gráfico en donde analizo en forma matemática las cosas que hacemos cuando se corta la luz".

"Yo, Nerd" es el segundo unipersonal de Molinari, quien en 2017 incrementó notablemente su número de seguidores en sus redes sociales, con gráficos matemáticos y videos sobre la vida cotidiana con un alto grado de identificación.