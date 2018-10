El Emder entregó 228 becas a deportistas marplatenses

El Ente Municipal de Deportes y Recreación, a través de la División de Deporte Federado entregó en el Estadio Mundialista “José María Minella” 228 becas a deportistas marplatenses correspondientes al segundo período del año.

En el acto de esta segunda etapa de entrega de becas estuvieron presentes el presidente del EMDER, Carlos López Silva, la directora de la División de Deporte Federado, Laura Cano, la directora de la dirección de Deporte Social y Recreación, Alejandra Urquía, la tesorera del Ente Gabriela Rodriguez y el campeón olímpico Brian Rosso.

Deportistas

Ajedrez: Grossi David Santiago y Ignacio Fernández Mazzetti.

Atletismo: Mastromarino, Mariano, Casetta Belén Adaluz, Borelli Mariana, Madarieta Noelina, Caracassis Jorge, Sánchez Luciana, Levaggi Micaela, Sette Ana Cecilia, Vergara Jazmín, Brenda Palma Fernández, Lautaro Walker, Belisario Bustamante, Lalanne Leonel, Maltisotto Florencia, Francesco Santoro, Holgado Indiana, González Agustín, Romero Rubio Matías, Tello Lara, Lacamoire Diego, Pablo Suetta, Lobbosco María Delfina, Borelli Florencia, Morales María Sabrina, Gomez Joaquin, Scoles Emilio, Vouvilloz Lautaro, Llanos Yamil Elizabeth, Casalle Valentina y Scoles Emilio.

Balonmano: Facundo Daniel Dolce, Franco Timpanaro, Agustin Zumpano, Navarro Juan Manuel, Zumpano, Luca Ramón, Bautista Bruno Anastasia, Lucia Algamiz, Mayra Bevacqua y Riadigos Jimena.

Básquet: Lagana Federica, Frersno, Lucas, Arraiz Francisco, Sigismonti, Lucas, De la Fuente Juan Esteban, Weiske, Camila Paz y Marcos Juan Ignacio.

Beach Volley: Tolosa, María de la Paz, Russo Tomás, Zelayeta Mauro y Gazaba, Bautista.

Body: Stefano Casa y Brandolini Fernández Imanol.

Boxeo: Calderón Luis.

Ciclismo: Sacucci Jorge Rosario,Barbosa Flavio, Turienzo Carolina, Perez Carolina y Fraysse Agustín S.

Deporte Paralímpico: Salvador Micaela, Hernandez Diego, Bianchi Augusto, Valenzuela Nicolas, Matias Mendez, Greco Franco Daniel, Novik Facundo, Profiti Khalil, De Andrade Matias, Hintz Ever Maximiliano, Ortiz Cristian, Ruiz, María Belén, Rebolledo Julia, Buzzo Jose Maria, Vera Matias, Villamarin Rodrigo, Ibarbure, Mauricio Javier, Coronel, Jose David, Gonzalez Maria Belen, Gutierrez Sergio Nahuel y Gareca Lucas Ezequiel.

Futsal: Gadea Alan Martin, Palmero Franco Nahuel y Fernandez Diego Ezequiel.

Gimnasia: Tarabini Ayelen, Pietrantuono Romina, Iribarne Aparicio Nicole, Demarsico Lara Albertina, Klesa Camila, Di Clemendo Stauffer Quimey, Gimenez Mailen, Bordon Ignacio Ladislao y Victorel Juliana.

Golf: Polo Bodart Guillermo, Muguruza Pilar y Berchot Pilar.

Hockey: Gerula Delfina, Cabut Rosario, Fiorelli Maria Agustina y Soberon Rocia Yelen.

Judo: Ferreyra Yaco, Ferreyra Ivan, Laura Ruiz Diaz, Bombarda, Fiamma Antonella, Suarez Candela, Etchechury Matteo, Muscolini Novoa Sofia, Macchiavello Hohl, Jorgelina, Leranoz, Juan Ignacio, Delvecchio Iacaruso Vict, Calvi Juan Francisco y Vilasek, Matias.

Karate: Yardin Denisse Aylen, Marsico Agustin, Benetton Candela, Farah Agustin Emir, LedesmaBrisa Candela, Cejas Nahuel Ever Josue, y Gastaldi Anton Tomas.

Kayak: Calarco Matias

Nado Sincronizado: Ferrer Zoe Candela y Ferrer Morena.

Natación: Buscaglia, Guido Alejandro, Garcia Manuel, García, Lorenzo, Gauna Lucia Milagros, Martin Minervini Nahuel, Martin Minervini Nahuel, Sondon Natasha, Gianberardino Nahuel, Diaz Maria Belen, Pascali Pacheco Alessandro, Sosa Diego Sebastian, Valle Agustin, Olivito Giancarlo, Debiassi Mercedes, Debiassi Mercedes y Cassini Ivo Franco.

Padel: Zurita Nicolas, Cortese Luca Santino, Mazzorella Lucas, Sassano Gonzalo y Etchegaray Gaspar.

Patín Artístico: Saubiette Sofia, Palumbo Ona, Gonzales Candela y Taboada Guadalupe.

Patín Carrera: Kuwuada Akemi liz, Schelling Quevedo Nahuel A, Mestralet Martin, Herrero Sol, Kuwada Ken, Soprano Baliño German, Robles Benjamin y Martos Tano Magali.

Remo: Rosso Cristian, Rosso Brain, Doeyo, Luis, Pezzente Ignacio, Avalle Guido, Agustin Scenna, DALL Orso Novas Gala, Mateo Mantovanno y Emiliano Soria.

Roller Hockey: Pelizza Bruno, Valdes Juan Manuel, Mercere, Juan bautista, Berenz Pamela Ivana, Valdes Valentin Francicsco, De Giacomi, Joaquín, Torres Castagnaro Giuliana y Palanga Michael Eugenio.

Rugby: Martinez Etayo, Santiago, Molina, Juan Ignacio, Franco Pechia D orso, Montero Valeria, Martin Roman Leoz, Gaspar Guillermo Jeckeln y Farise Bautista.

Saltos Ornamentales: Iglesias manuel y Zudor Ferrari Juaquina.

Squash: Cioffi, Federico, Romiglio, Leandro, Kersner, Jose, Calvino guido, Falcione, María Antonella, Masiá Juan Cruz, Valenzuela,Matìas Raul y Roude Juan Pablo.

SUP: Casco Matias.

Surf: Larragneguy Gaspar, Torreani Manuel, Ruggiero Juan Cruz, Mercere Catalina, Radziunas Franco, Ane Jerónimo, Ruggiero, Ignacio, Cianciarulo, Flavia, Baleani, Candela Belen, Rodriguez Teo, Pereiro, Matias, Mondo Prados Andres, Galindo Palleoroni Sol y Schipani Bianca.

Taekwondo: Zarza pedro Ezequiel y Fernandez Lucas.

Tenis: Grandinetti Tobias, Perez Esnaola Francisco, Amoresano Tejerina, Leandro Ariel, Sierra Solana, Palacio Johanna Maria y Benoit Joaquin.

Tiro: Alba Gabriel Fernando, Cerezo Melanie, Orozco Nicolas, Peters Shaiel y Jajarabilla, Mario Damian.

Triatlón: Noguera Agustin y Anzaldo Ivan Manuel.

Vela: Contessi, Massimo, Racioppi Roco, Santos Barbero, Guido Van Avermaete y Victoria Van Avermaete.

Voley: Rojas Debesa Lukas Emanuel y Wolkowyski Florencia.