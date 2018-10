ARA San Juan: "Si no lo podemos encontrar, es que no se puede encontrar"

El jefe de la Armada Argentina, vicealmirante José Luis Villán, afirmó este martes en el Congreso que el submarino ARA San Juan, desaparecido en noviembre de 2017, está siendo buscado con "la máxima tecnología" y si el rastrillaje no da resultados es porque "no se puede encontrar".

Villán, que quedó interinamente al frente del Estado Mayor de la Armada tras la salida de Marcelo Srur, se presentó ante la Comisión Bicameral de Investigación de la Desaparición y Búsqueda del Submarino ARA San Juan, que se reunió en el edificio anexo del Senado.

"Hoy estamos buscando con la máxima tecnología, si no lo podemos encontrar, es que no se puede encontrar", afirmó el vicealmirante al ser consultado por los senadores sobre qué ocurriría en caso de que no se encuentren evidencias sobre lo que ocurrió.

Villán agregó que "hay submarinos que se encuentran 30 años después" y recordó que ese tipo de naves "están hechas para no ser detectadas", pero aseguró que tiene "confianza" en el proceso de búsqueda.

"Tengo confianza", afirmó el jefe de la Armada tras indicar que espera que ese no sea el caso del ARA San Juan porque "es fundamental un cierre para las familias que están sufriendo".