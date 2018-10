"El modelo que Macri plantea al mundo funciona con salarios bajos"

El diputado nacional, José Ignacio De Mendiguren, visitó este viernes Mar del Plata y habló con 0223 sobre la realidad económica que atraviesa Argentina. "El modelo que el presidente Macri plantea al mundo funciona con salarios bajos, no hay camino para el desarrollo", remarcó.

De Mendiguren estuvo en Mar del Plata participando del Coloquio de IDEA y, junto al economista y diputado nacional Marco Lavagna, se reunieron este viernes con los concejales Mercedes Morro y Ariel Ciano.

"Este gobierno tiene una visión monetarista y financiera. Frenaron la corrida cambiaria y arrancaron la corrida empresaria", señaló el legislador nacional y dijo que en los últimos meses "cerró la Metalúrgica Tandil, La Campagnola, Canale y Alpargatas".

https://www.0223.com.ar/nota/2018-10-12-10-13-0-cierran-la-metalurgica-tandil-y-renault-despide-a-mas-de-100-trabajadores

En este sentido, De Mendiguren señaló: "Está claro que hay una disociación entre el modelo importador del gobierno y el modelo productivo que Argentina tiene que plantear. Si seguimos insistiendo con la misma medicina, vamos a tener la misma enfermedad".

"Hay que resetear este modelo económico y hay una capacidad enorme para hacerlo", aseguró el empresario textil y dijo que el camino está fundamentado en la posibilidad de agregar valor a la gran variedad de productos que tenemos en Argentina.

"El modelo que el presidente Macri plantea al mundo funciona con salarios bajos. Una economía primaria no da para salarios calificados, por lo tanto no hay camino para el desarrollo", insistió el diputado y consideró que "no hay posibilidad del desarrollo nacional sin la unidad de los empresarios, los trabajadores y la política".