Con un acampe, organizaciones sociales reclaman “trabajo genuino” frente al Municipio

Desde este lunes organizaciones sociales instalaron una docena de carpas y acamparon frente al Municipio para exigir “trabajo genuino” que beneficie a unas 240 familias de los barrios más humildes de Mar del Plata.

“No es noticia nueva que la ciudad tiene el mayor índice de desempleo y la cosa no tiene solución ni para bien ni para frenar siquiera la caída del empleo. Reclamamos trabajo genuino para nuestros compañeros y el Municipio debe ser el encargado de generarlo para la ciudad”, afirmó Nahuel Mattos, que integra el Frente Milagro Sala, en diálogo con 0223.

En ese contexto, el dirigente contó que este lunes tuvieron una reunión con funcionarios de Desarrollo Social de la Provincia, sin embargo el encuentro no prosperó.

“Nos dijeron que no tienen las herramientas necesarias para hacerlo. Hablamos con (Florencia) Ranelucchi, que admitió que no puede hacer nada. Toca de oído. A nosotros no nos interesan los nombres sino una solución”, remarcó.

"Desde que arrancó, este Gobierno no hizo ninguna medida buena para el pueblo"

En ese punto, Mattos sostuvo que su reclamo “beneficiaría a 240 familias de Barrio Belgrano, Belisario Roldan, Malvinas Argentinas, Virgen de Lujan y de otros varios más carenciados. En los últimos dos meses abrimos 6 merenderos nuevos donde concurren 2 o 3 veces por semana más de 30 pibes. Eso no fue por algo que pasó de casualidad sino producto de las decisiones erróneas económicas del Gobierno nacional, provincial y municipal. No estamos por un capricho, pedimos trabajo para los marplatenses”, dijo el dirigente.

Por último, Mattos adelantó que la CCC, CTEP y Barrios de Pie realizarán otra manifestación este miércoles porque la situación “es muy difícil”.

“Dijeron que venían con dialogo pero este Gobierno mintió desde que arrancó. No hizo ninguna medida buena para el pueblo”, cerró.