Montenegro aseguró que la inflación no se va a trasladar a los vecinos: "Pedí no actualizar las tasas"

El secretario de Hacienda y el intendente aseguraron que la cobrabilidad de tasas se redujo pero buscan que eso no impacte en el contribuyente.

La situación económica que atraviesa el país afectó a más de un municipio, incluyendo a General Pueyrredon. Si bien el intendente Guillermo Montenegro asegura que "las cuentas están ordenadas", reconoce que están realizando un esfuerzo importante.

"Venimos atravesando un momento difícil y complejo, que es crítico", manifestó el mandatario local en conferencia de prensa, al adjudicar la crisis al gobierno anterior a cargo de Alberto Fernández, por "el plan platita que estamos pagando todos". "Eso hace que seamos más austeros y cuidadosos con la plata de los vecinos, y que busquemos cuáles son las mejores formas para poder equilibrar esta situación", agregó.

El intendente sostuvo que la recaudación "está bajando".

En ese sentido, el intendente argumentó que las tareas de la gestión fueron reducir un 30% la planta de funcionarios políticos y mantener la disminución de sus sueldos entre un 20% y 30%. "No es sencillo mantener el orden de las cuentas municipales porque la recaudación está cayendo y gracias a esta fuerte reducción de gastos, estamos hoy en un equilibrio", indicó Montenegro.

"La cobrabilidad bajó casi un 4%"

El dato fue sostenido por el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, que dijo que "la cobrabilidad viene disminuyendo": "En marzo 2024 sufrimos una recaudación muy baja del 46%. Si uno compara cómo viene evolucionando, está disminuyendo", reconoció.

Los datos arrojados por el Municipio muestran que el primer trimestre de 2023 tuvo una efectividad del 54,5%, mientras que el primero de este año alcanzó el 50,75%, es decir casi 4 puntos menos.

"Le di una instrucción muy clara a todo el equipo de que en este momento nosotros no podemos actualizar las tasas por el índice de inflación. Esto ya se hizo el año pasado, cuando la suba de tasas fue de un 73% mientras que la inflación llegó al 214%, y si se observa el interanual es 288%, mientras que las tasas se actualizaron al 144% lo que da exactamente la mitad. Nosotros tenemos que seguir haciendo el esfuerzo para no trasladar esto a los vecinos; yo estoy convencido de que la situación no se arregla con presión impositiva permanente", describió el intendente.

Además, Montenegro subrayó que "este equilibrio tiene consecuencias" pero se que pudo mantener la reducción política "sin mayores sobresaltos". y

"Hoy las cuentas están ordenadas pero insisto: no voy a rifar todo el esfuerzo que están haciendo los vecinos de la ciudad. Voy a ser muy cuidadoso con cada mango de los marplatenses y a acompañar al que quiera producir y tenga la posibilidad de hacerlo".