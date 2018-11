Video: el camión de la basura esquiva su cuadra y tiene que contratar un contenedor todos los meses

foto

video

Una vecina de la calle Magallanes bis al 11400, del barrio José Hernández, aseguró que el camión de la empresa 9 de Julio, que pasa sólo tres veces por semanas, esquiva su cuadra y quienes viven en el sector deben contratar un contenedor para juntar los residuos. Incluso, registró con su celular el momento en el que el transporte dobla justo antes de llegar a esa arteria.

Según contó, realizaron numerosas denuncias al 147 y a la propia empresa pero sólo les responden que deben llevar las bolsitas a la esquina para que se las lleve el basurero, lo cual es prácticamente imposible para muchos vecinos, no sólo porque el recorrido no tiene un horario fijo, sino porque algunos no podrían correrlo porque son adultos mayores.

Cansados de acumular bolsas de residuos, los vecinos optaron por juntarlas en tres tanques de aceite y luego contratan un contenedor para que los vacíe. “El problema es que no tenemos 1000 pesos todos los meses para cubrir con un servicio otro que ya pagamos”, advirtió la mujer.