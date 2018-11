Denuncian que la reapertura del Centro de Salud Nº2 "no está" en el presupuesto 2019

Desde la Cicop Mar del Plata informaron que en el presupuesto 2019 “no se encuentra” la reapertura del Centro de Salud Nº2 y por lo tanto los vecinos así como los médicos y profesionales deberán seguir asistiendo a la salita, ubicada en principio “provisoriamente” en la sede del gremio de Soip, de 12 de Octubre 4445, con varias fallas edilicias.

“El Centro de Salud Nº2 no está en el presupuesto y hace dos años que estamos de prestado en el Soip. Venimos acá porque según anunciaron en ese tiempo, el edificio de Guanahani 4546 no era apto para la salud de la gente y del personal. Y sin embargo, hace más de un año que no está habilitado el ascensor. Por ejemplo las mamás deben subir el carrito de bebé dos pisos por estos problemas”, explicó Carlos Gómez, referente de Cicop de General Pueyrredon, en diálogo con 0223.

En tal sentido, enumeró distintas situaciones "muy preocupantes" que sucedieron en el centro de salud: "Una vez una embarazada que tenía rotura de bolsa, tuvo que bajar las escaleras en ese estado o una señora que se descompensó, debió ser bajada en una silla de plástico. Esta se rompió y la mujer cayó sobre la escalera", recordó.

Además de estos incidentes, en el día a día los profesionales de la salud como los vecinos deben afrontar varios problemas por los “pocos recursos” que destina el Municipio.

“El edificio no tiene un acceso correcto para personas con problemas de movilidad. Ni siquiera hay una barra para agarrarse. El lugar tiene sus años y encima si se rompe algo, por ejemplo una canilla, no se recupera nunca más. Así estamos”, se lamentó Gómez.