Alvarado tiene una visita de riesgo al "Fortín" de Villa Mitre

Si bien matemáticamente no va a modificarse cuando termine esta fecha, Alvarado pone en juego la punta esta noche a las 20 en su visita a Villa Mitre de Bahía Blanca, ya que los de Carlos Mungo si ganan quedarán a un punto y ya tuvieron jornada libre, por lo que virtualmente podrían subirse a la cima de la Zona 1 del Torneo Federal A. De todas maneras, el "torito" fue con la idea fija de traerse algo del sur de la provincia, consolidarse en lo más alto y dar un paso más hacia la clasificación.

No atraviesa su mejor momento en lo futbolístico el conjunto de Mauricio Giganti, y esto va de la mano con el desgaste que sufrió el plantel con tantos y tan largos viajes en la primera rueda. Sin embargo, el buen colchón de puntos que sacó, le permite mantenerse como único puntero y con más de un partido de ventaja (5 puntos), pese a que lleva tres fechas sin conocer la victoria, con una derrota y dos empates. El primer tiempo ante Cipolletti se acercó mucho a lo que pretende el entrenador y ahora el objetivo está en aprovechar ese momento para hacer una diferencia en los partidos o poder extenderla durante más minutos.

Para jugar en "El Fortín", todavía no están en condiciones de reaparecer Germán Mendoza y Cristian Canuhé, que permanecerán en Mar del Plata, pero se incorporó a la delegación Gonzalo Lucero, que hasta el momento no vio acción. La inclusión de Francisco Molina entre los once, es la única duda del técnico para esta noche.

Por el lado del local, Carlo Mungo se quedó muy conforme con lo hecho por su equipo en Río Negro ante Cipolletti, previo a la fecha libre, y apostaría por los mismos intérpretes. Maximiliano López, con una molestia, era la incógnita pero será de la partida.