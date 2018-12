Inidep: trabajadores rechazan la intervención y se declaran en estado de alerta

Los trabajadores del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) se declararon en estado de alerta y movilización, luego de que este jueves se confirmara que el gobierno nacional resolvió intervenir el organismo por 180 días.

"Rechazamos de plano la intervención", dijo la delegada de ATE en el Inidep Elena Louge. La trabajadora hizo especial énfasis en los argumentos por los cuales el gobierno nacional dispuso la intervención, en los cuales reclamaron que los conflictos entre el personal mantienen "virtualmente paralizado" al instituto.

Louge remarcó que los trabajadores se adhirieron a las medidas de fuerza nacionales e indicó que la mayoría de los reclamos en el Inidep son que se regularicen los concursos y pases a planta permanente, y que se efectivice al personal contratado.

"Es llamativo que se hable de un instituto que no puede trabajar. No está en un estado óptimo por el recorte presupuestario, pero no se puede hablar de paralización porque hemos hecho un montón de campañas de investigación", destacó Louge.

En ese marco, enumeró:

9 campañas en el Angelescu

6 campañas en embarcaciones más pequeñas

6 campañas en buques comerciales

3 campañas en el Houssay

"Lo que dan son excusas. Que nombren un director de acuerdo a la ley y los problemas se resuelven en Buenos Aires, firmando papeles atrasados", dijo Louge.

En relación al desembarco de Héctor Marcelo Lobbosco, como interventor, en lugar de Otto Whöler, la delegada de ATE dijo que saben que es una persona "del entorno de Fernando Giorgiadis", quien tuvo polémicos pasos al frente del Inidep.

"De él tenemos malos recuerdos. Hubo sobrepesca, reducción de personal y achiques del organismo. Si esa es la mirada que trae el interventor estamos en problemas", concluyó.