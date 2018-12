Con una ambiciosa puesta en escena, “Lavate y Vamo” estrena nueva producción

foto

Este 16 de diciembre no será un día más para Lavate y Vamo. La murga marplatense de estilo uruguayo saldrá nuevamente a escena, esta vez en el teatro Auditorium, para presentar “El Otre en Cuestión”, un trabajo que le llevó entre 10 y 12 meses de producción y que marcará una nueva etapa en la existencia de la renombrada agrupación.

Previo al estreno, 0223 dialogó con Alejandro Loroni, uno de los autores de las letras que forman parte de las presentaciones que Lavate y Vamo ofrece desde hace muchos años con notable éxito, en la Argentina y también en el exterior.

Consultado en primera instancia por la puesta en escena, calificada por la propia murga como “ambiciosa y de mayor complejidad con respecto a otros de sus trabajos”, Alejandro se sinceró: “Es algo que estamos intentando en este show. No solíamos tener grandes cosas montadas para visualizar los espectáculos. Esta escenografía tiene que ver con el desarrollo de la temática y el contexto del espectáculo, pero lo cierto es que nos propusimos no contar mucho para que la gente lo conozca en directo”.

El nuevo espectáculo de Lavate y Vamo nace de la observación del mundo cotidiano. “Generalmente sucede que uno no se relaciona de la misma manera con las personas, uno en esencia es la misma persona, pero la relación con el otro cambia de acuerdo con quien uno se relaciona. Las personas no se comportan de la misma forma con un amigo que con un jefe. Hay una construcción del otro, nos asociamos con quien nos cae bien y rechazamos a aquel que no nos cae bien. De eso trata un poco el desarrollo del espectáculo”, explica Loroni.

Con esa intención de representar la mutación del comportamiento de las personas de acuerdo al entorno y dependiendo con quién se halla acompañada es que nació “El Otre en Cuestión”, con inicio de trabajos a principios de este 2018. “Uno siempre se adapta desde su conveniencia. Uno quiere que la gente lo trate bien. Es un proceso, como nos relacionamos con los demás y como nos condicionamos para que el otro sea como uno quiere que sea”, sumó Alejandro sobre la flamante producción que se dará a conocer este domingo en la sala Astor Piazzolla.

Contentos de llegar al Auditorium, Loroni aclaró que, por el momento, esta es la única fecha confirmada de Lavate y Vamo en el año. “Es una sala estatal, amplia, el escenario es el adecuado. Las condiciones son las mejores. Somos 18 personas en escena y es un lugar con espacio ideal”, reconoció Alejandro.

Luego del éxito y el reconocimiento obtenido con “Pueblo Chico” -que le valió ganar festivales en Uruguay- el colectivo artístico integrado por más de 30 personas apuesta a más y así lo viven sus integrantes.

“Como proyecto, desde que nos fundamos, la idea es crecer artística y coralmente. La formación de un nuevo espectáculo te permite llevar a escena lo que fue el proceso de armar algo nuevo. Vos podés cantar bárbaro, pero en esta apuesta hay una cuestión escénica que es todo un nuevo desafío. Además, si te quedás en lo que hiciste, te aburrís”, concluyó uno de los mentores de una de las murgas más representativas de Mar del Plata.