Los atrapan cuando robaban chapas de una casa quemada por los vecinos

Horas después de los incidentes que terminaron con la destrucción total de una casa en el barrio San Martín en la que vive un adolescente al que acusaban de abusar sexualmente de un nene, personal policial aprehendió a dos hombres, un adolescente y una mujer que robaban algunas de las chapas y elementos que habían quedado en el lugar. Los cuatro fueron notificados de la formación de una causa penal.

Según confirmaron las fuentes oficiales consultadas por 0223 las cuatro personas que fueron sorprendidas en el predio ubicado en Matteoti y Benito Lynch habrían participado de los incidentes que se registraron más temprano y que terminaron con la aprehensión de un ocupante de la vivienda que salió armado e intentó repeler –sin éxito- el ataque.

Efectivos del Comando de Patrullas Sur redujeron a los dos hombres, a un adolescente de 17 años y a una mujer a los que trasladaron a la sede de la comisaría quinta donde labraron las actuaciones de rigor que fueron remitidas a la fiscalía de Flagrancia y del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

En cuanto a la denuncia original que generó los incidentes en el lugar la exposición que se dio en la Comisaría de la Mujer y la Familia no fue finalmente remitida a la fiscalía de turno. “La denuncia habla de un adolescente de 12 o 13 años que habría abusado de un nene de 7 por lo que no puede tener trámite en esa Unidad Funcional y tampoco lo sería en el Fuero Juvenil porque estamos ante un menor no punible”, explicaron fuentes judiciales a este medio.

Una vez que se complete la denuncia a partir del protocolo de actuación para este tipo de casos se le daría intervención al Servicio Zonal y a los equipos de Atención a la Niñez.