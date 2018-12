La CGT mostró preocupación por la suba del desempleo y apuntó contra el gobierno de Arroyo

La CGT local cuestionó al gobierno nacional, provincial y municipal, luego de conocerse este martes que Mar del Plata nuevamente está entre las ciudades con mayor desocupación del país, con un 11,8%.

“Estos índices se traducen en 36 mil personas desocupadas, 52 mil sub ocupadas y 78 mil marplatenses que tienen empleo y están buscando uno mejor porque no pueden llegar a fin de mes. Estamos más que preocupados porque esto representa un aumento interanual de casi 2,8% puntos. A pesar que venimos pidiendo espacios de diálogo, lamentablemente no tenemos resultados”, expresó Miguel Guglielmotti, secretario general de la CGT Mar del Plata, en diálogo con 0223.

En ese punto, el dirigente consideró fundamental a “que se junten” los sectores involucrados al trabajo, como el Municipio, la Universidad y el movimiento obrero: “Queremos que comiencen a revisar la matriz productiva, que está totalmente agotada. Las políticas provinciales como nacionales no colaboran. Y me parece que tenemos que repensar como marplatenses y batanenses que tenemos un Parque Industrial que le falta tecnología y un puerto de los más grandes de Latinoamérica casi sin funcionamiento”.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-12-18-16-24-0-volvio-a-crecer-el-desempleo-en-mar-del-plata-11-8

“A esto le tenemos que sumar la caída sostenida del consumo, los tarifazos y la liberalización de las importaciones, que atenta contras las pymes y genera la pérdida de puestos de trabajo por goteo”, deslizó, criticando las políticas del gobierno de Mauricio Macri.

Por último, el líder de la CGT Mar del Plata, apuntó contra el gobierno de Cambiemos: “Los últimos índices que fueron mostrados como alentadores, fue una puesta escena de la gobernadora Vidal, luego de salir de la Pastoral Social. No solo no era compartido por nosotros sino por los estudios de mediciones de la Facultad de Ciencias Económicas ni por el propio intendente Arroyo. Necesitamos que el gobierno de Mar del Plata se comprometa a generar políticas de empleo. Hay propuestas de concejales como Ariel Ciano (1País) o Daniel Rodríguez (Unidad Ciudadana) pero o son escuchadas”, concluyó Guglielmotti.