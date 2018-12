Con la "ley del ex", Aldosivi rescató un punto ante San Lorenzo

Aldosivi no merecía perder y consiguió el premio en el final de la mano de su goleador, Cristian Chávez. (Fotos: Diego Berrutti)

Aldosivi no merecía despedirse del 2018 ante su gente con un resultado adverso. El conjunto de Gustavo Álvarez hizo un buen partido ante San Lorenzo, pero cinco minutos de desatenciones le habían costado caro y dejaba escapar una buena chance de seguir sumando en casa para alejarse del todo de la zona del descenso. Sin embargo, tenía guardada una "bala" más y le hizo honor a la "ley del ex": Cristian Chávez, en tiempo de descuento, superó la estirada de Navarro y selló el 2 a 2 definitivo en el José María Minella.

Aldosivi y San Lorenzo ofrecieron un primer tiempo entretenido, con situaciones de ambos lados y al que el empate le sentaba bien, pero quizá debió haber sido con goles. Porque San Lorenzo manejó más y mejor la pelota de la mano de Belluschi, pero Aldosivi fue más práctico y con dos pases logró llegar a situación de gol. Sin embargo, le costó al equipo de Gustavo Álvarez, sobre todo en el primer tramo del encuentro, cuando la presión del conjunto de Jorge Almirón lo hizo perder muchas pelotas y generó avances de riesgo.

La carta más importante del "ciclón" en ataque fue Nicolás Reniero, el delantero que tiene cualidades técnicas para salir a jugar y, de frente al arco, se vuelve más peligroso. El "Príncipe" tuvo participación directa en las tres ocasiones más claras que tuvo San Lorenzo: un remate desde afuera de la medialuna que se estrelló en el travesaño cuando Pocrnij sólo atinaba a mirar; después capturó un rebote tras un córner y su remate bajo sobre el primer palo dio en la parte externa de la red; y en la última, tiró por arriba desde una posición inmejorable un centro atrás de Pereira que había pasado al ataque.

De a poco, Aldosivi empezó a hacer pie y emparejó el partido. Galeano fue el primer pase en la mitad de la cancha, Pisano y Ozuna inquietaron por las bandas y Chávez era siempre una preocupación. El "negro" tuvo la apertura con una buena definición, sin mucho ángulo tras un pase de pIsano, pero Navarro estiró su pierna izquierda y sacó al córner. Eso, sobre los 30', fue el impulso para que el "tiburón" crezca en el juego y le diera un trámite de ida y vuelta. Ozuna ganó en velocidad por izquierda, pero llegó forzado a la habilitación, no tuvo confianza para patear al arco y metió un centro rasante que nadie pudo empujar y cruzó todo el área chica. La última de la primera etapa, en el mejor momento del local, el exTemperley cambió de frente para Pisano, falló Pereira en el cierre y el chiquito se fue mano a mano con Navarro, intentó meter el remate bajo, cruzado y fuerte, pero el arquero adivinó y ajogó el grito con el pie derecho.

Esa mejoría de Aldosivi se mantuvo en el arranque del complemento. Con la diferencia que, a la supremacía, le agregó contundencia y tomó ventaja. A los 6', la aguantó Pisano por izquierda, salió bien ante la marca de dos hombres y tocó para la trepada de Iñiguez que mostró lucidez para mirar el área, no apresurarse y sacar el pase largo hacia atrás, donde llegaba Lucas Villalba a la carrera que se llenó el empeine zurdo, como venía, y la "colgó" del ángulo derecho de Navarro que nada pudo hacer.

El tanto golpeó a San Lorenzo que tardó algunos minutos en reaccionar. Llegando al cuarto de hora, se volvió a adelantar en el terreno pero no tenía ideas para inquietar a Pocrnij y tenía una llave en la pelota parada. Justo por esa vía, cayó la igualdad. Tras una mano de Iñiguez, que calculó mal un pique, Botta metió un centro bárbaro y Gianluca Ferrari se elevó para ganarle a Leonel Galeano y poner el cabezazo de pique al piso, contra el caño izquierdo. Enseguida, se lesionó Ozuna y Álvarez mandó a Castillón, pero el "tiburón" no se recompuso de la igualdad y cometió una falla defensiva que le costó carísimo. Herrera se sacó una pelota de encima sobre la derecha, Mena se confió, la dejó picar y Adolfo Gaich no lo perdonó, lo anticipó con el pecho, se fue cara a cara con Pocrnij que esperó el toque por arriba y el juvenil definió suave, por abajo, para que el "ciclón" en 5' dé vuelta la historia.

En un abrir y cerrar de ojos, Aldosivi pasó de tener todo controlado a estar en desventaja y con obligación. Desde lo futbolístico, le costó mucho llegar con peligro, pero una pelota parada lo puso de cara al empate. Buena jugada trabajada desde la izquierda, todos fueron adelante, la pelota fue al fondo donde apareció por sorpresa Villalba que otra vez la agarró de lleno, de volea, pero su remate con destino de red dio en el cuerpo de un defensor y se fue al córner. Sin demasiada claridad, el "tiburón" tomó la iniciativa y pagó cara la derrota, sumó gente en ataque con Colman y el debut de Franco Pérez. Y el premio lo consiguió en el final, en tiempo de descuento. Matías Pisano encaró de derecha al centro y cuando nadie lo esperaba metió el estiletazo para poner a Chávez de frente a Navarro, el delantero aceleró con lo que le quedaba y metió el derechazo bajo, cruzado, que superó la floja respuesta del arquero y selló el 2 a 2 definitivo.

Sabor agridulce para ambos equipos, pero con mejor gusto para Aldosivi, que casi se queda sin nada en un ratito, pero siempre buscó, se repuso al golpe que significó que le dieran vuelta el partido en 5' y terminó sumando un punto importante que le permitió cerrar de buena manera el año como local y con la ilusión de conseguir algo en la última excursión de 2018, el próximo domingo en La Paternal.