River venció a Cadetes y gritó bicampeón

Sin dudas, River Plate fue el mejor equipo marplatense de futsal de 2018. Más allá de lo parejo del juego definitivo ante Cadetes en Punto Sur, los dirigidos por Cristian Peratta fueron los más regulares a lo largo del año, se adueñaron de la primera mitad e hicieron lo propio en la segunda, ganó el Interligas y tuvo la chance de disputar la fase final de la Liga Nacional. Un 2018 inolvidable para los de Juan B.Justo y Los Andes.

Era lo único que le faltaba a la Liga Marplatense de Fútbol para bajar la persiana hasta el año próximo. Y como no podía ser de otra manera, fue cargado de emociones en el complejo Punto Sur del Puerto de la ciudad, donde River y Cadetes ponían en juego el Torneo Clausura de futsal, que se iba a disputar en el Polideportivo "Islas Malvinas" pero debió postergarse por la retención de tareas de los empleados municipales.

Entonces, se trasladó al sábado por la noche en ese escenario y no fallaron. Durante todo el encuentro, River tuvo el dominio en el marcador ante un rival que no agachó la cabeza, no se dio por vencido, insistió hasta el final y pudo haberlo empatado en la última pelota.

Fue triunfo y título para River. La coronación de un año inolvidable para el "tripero" en el futsal y como dueño absoluto de Mar del Plata.