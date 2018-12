Ritondo: "A mí me encantaría que el municipio alguna vez aporte un peso en algún lado y después hable"

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, estuvo de visita este viernes en Mar del Plata en el marco del 1° Congreso Internacional de Seguridad Interna y en su paso por la ciudad habló sobre la incertidumbre que gira en torno a la escuela de Policía Juan Vucetich y el posible cierre del establecimiento tras los dichos del subsecretario de Seguridad municipal, Marcelo Lencina.

"A mí me encantaría que el municipio alguna vez aporte un peso en algún lado y después hablen", sentenció con respecto a la gestión del intendente Carlos Arroyo y añadió: "Hablan sobre cosas que son provinciales y no colaboran".

Ante los medios de prensa locales, el funcionario de María Eugenia Vidal negó conocer quién había hecho las declaraciones sobre el posible cierre de la escuela, y reafirmó la poca inversión que el Ejecutivo marplatense realizó en la institución. "El mantenimiento lo hizo siempre la Provincia porque no lo hizo el municipio", disparó.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-12-6-19-53-0-nuevo-cruce-entre-el-gobierno-de-arroyo-y-la-provincia-por-la-escuela-de-policia-juan-vucetich

Ritondo explicó que la situación edilicia de la escuela de Policía que se encuentra en Mar del Plata es "complicada": presenta problemas de cloaca, de gas, con los vestuarios.

Es por ello que existe la posibilidad que los estudiantes sean trasladados a algún otro espacio. Sin embargo eso no fue confirmado por la autoridad provincial, ni tampoco negado. "No hay urgencia", dijo y agregó que no se descarta que se hagan los arreglos pertinentes allí.

"No podemos maltratar a los jóvenes", exclamó. Según detalló el ministro, la escuela local no cuenta con dormitorios, por lo que los estudiantes no pueden quedarse a dormir, a diferencia del resto de las escuelas de la Provincia donde los futuros policías entran un lunes y salen un viernes.

Si la escuela finalmente que llegase a trasladar, igualmente ese espacio será destinado a la capacitación de los efectivos en algún otro sentido. "Porque ese terreno le pertenece a la Provincia", finalizó.