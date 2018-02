Alvarado juega un partido bisagra en Río Cuarto

Alvarado va por un triunfo en un reducto difícil. Igual sabe, que un empate no le sentaría mal de cara a la clasificación.

Es un minitorneo de ocho fechas que hace que cada una de ellas sea clave. Y al ser corto, el margen de error es corto y ante el primer traspié, los equipos se ven en la necesidad de recuperarse. Eso le pasó a Alvarado tras el empate en el debut frente a Desamparados de San Juan, que lo obliga a tener que ir en busca de esos puntos fuera de casa. La primera medida de visitante no es fácil, será a las 20.30 en Río Cuarto ante Estudiantes, uno de los que llega con puntaje ideal y que asoma como candidato a clasificar. Sin confirmación de los once por parte de Mauricio Giganti, habrá un cambio obligado y, al menos, uno táctico.

El 1 a 1 de Gimnasia de Mendoza ante Desamparados de San Juan en la noche del sábado, le sentó muy bien al “torito” que de conseguir un triunfo en Río Cuarto saltará a la cima de la Zona 1 Ascenso. Además, sirve para demostrar que no hay partidos fáciles, que los de Antuña serán un rival difícil para todos incluso fuera de casa y cobra más valor la victoria de Estudiantes la semana pasada en el “Serpentario”.

Por eso, no será un hueso duro de roer para Alvarado, que llega bien, en alza, sabiendo que tiene que mejorar el rendimiento respecto al triunfo sobre Villa Mitre y que necesita mayor volumen de juego por más espacio de tiempo. En una categoría que muchas veces no permite jugar demasiado, es la apuesta del entrenador que siempre piensa en crecer y no se conforma sólo con ganar por la mínima y sufriendo.

En cuanto al equipo, fue una semana en la que probó distintas variantes y no terminó de confirmar los once previo al viaje a Río Cuarto. Lo único concreto, es que no estará Matías Caro que se quedó en Mar del Plata y por ese lugar pugnan Emanuel Urquiza y Martín Quiles, dos laterales de diferente característica. En el medio, César Cocchi reemplazaría a Pablo Saucedo y el resto sería el mismo que se impuso a los bahienses.

Por el lado de Estudiantes, no se recuperó Benavidez de una lesión y, por lo tanto, Gonzalo Maffini estará en el lateral derecho. Las dos dudas que había en la mitad de la cancha, el entrenador las terminó de resolver el sábado y Andrés Aimar y Javier Fernández se mantendrán entre los once.