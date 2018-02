Desvincularon a la meteoróloga Nadia Zyncenko de la TV Pública “por ser grande”

La meteoróloga Nadia Zyncenko de la TV Pública fue desvinculada en los últimos luego de trabajar por 30 años en la emisora estatal. La conductora no fue indemnizada por sobrepasar la edad jubilatoria.

“"No creo que esto sea una decisión de Lombardi. Consideran que soy grande. Es una decisión que yo acato y respeto. Son las leyes del trabajo", se lamentó la pronosticadora de origen italoucraniano en declaraciones a Radio Cooperativa.

Nadia, se había desempeñado en la TV estatal por más de 30 años. Aunque la noticia trascendió en las últimas horas, de acuerdo a Zyncenko, ella fue apartada hace días de la emisora, donde además de sus columnas en los noticieros, desde 2012 tenía su propio programa, Nadia 6:30, un programa dedicado al servicio meteorológico integral para que los televidentes salieran preparados de sus casas. "La histórica Nadia no está más", comentó con tristeza la meteoróloga de 70 años.

En ese sentido, la pronosticadora aseguró que no fue indemnizada porque estaba "en edad jubilatoria". En tanto, denunció que el canal le debe una cantidad impresionante de francos que ella trabajó a lo largo de todos estos años porque se lo pedían."No me indemnizaron porque por la edad no correspondía, es por la edad jubilatoria, que estoy pasada y creo que el gobierno quiere hacer cumplir eso... me lo han mencionado. Es decisión de quien te contrata”, precisó la experta en el estado del tiempo. Y agregó: "No estoy enojada ni molesta, me parece bien. Lo que sí, me quedaron debiendo muchos francos: 462, porque yo trabajé todos los feriados, todos los domingos pero no porque a mí no me gustara descansar, sino porque me lo pedían y yo los hacía", reclamó.

Por otra parte, Nadia habló de sus deseos para las futuras generaciones de meteorólogos en el país. "Me gustaría que haya meteorólogos que den informes a largo plazo: hablar de (lo que va a ocurrir en) seis meses y basados en informes con buen respaldo. Lo de la sequía en la Pampa Húmeda se sabía desde noviembre; lo de las inundaciones en Salta, desde fines de noviembre, diciembre”, concluyó.