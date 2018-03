Las fotos y las calculadora de Alvarado

Clasificados

Estudiantes de Río Cuarto (15 puntos)

Central Córdoba (14 puntos)

Gimnasia de Mendoza (si gana o empata ante Villa Mitre esta noche avanzará, si pierde, tendrá casi asegurado un lugar como tercero porque tiene +6)

La lucha por los otros dos lugares

Defensores de Belgrano 10 puntos +5 (hoy sería segundo en la Zona Ascenso 2)

Unión de Sunchales 10 puntos +4 (hoy sería el mejor tercero)

Sportivo Belgrano 10 puntos +2 (está por encima de Alvarado por mayor cantidad de goles a favor)

Alvarado 10 puntos +2

Desamparados 8 puntos 0

Sarmiento 8 puntos -4

Crucero del Norte 7 puntos 0

Última fecha

Zona Ascenso 1

Deportivo Roca (6) vs. Alvarado (10)

Juventud Unida (10) vs. Gimnasia (13)

Ferro de Pico (2) vs. Estudiantes (15)

Desamparados (8) vs. Villa Mitre (1)

Zona Ascenso 2

Chaco For Ever (3) vs. Unión de Sunchales (10)

Defensores de Belgrano (10) vs. Central Córdoba (14)

Crucero del Norte (7) vs. Sportivo Belgrano (10)

Gimnasia y Tiro (5) vs. Sarmiento (8)