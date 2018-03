Alvarado, a ganar y poner la radio

Deportivo Roca: Maximiliano Paniccia; Juan Cifuentes, Federico Rodríguez, Guillermo Aguirre y Jonathan Valenzuela; Fernando Fernández, José Lincopán, Fernando Fernández y Facundo Ruiz; Nicolás Trecco y Kevin Guajardo. DT: Mauro Laspada.

Alvarado: Juan Francisco Rago; Emanuel Urquiza, Martín Quiles, Federico Paulucci y Tomás Mantia; César Cocchi; Gonzalo Lucero, Marcos Litre, Walter Erviti y Francisco Molina; Joaquín Susvielles. DT: Mauricio Giganti.

Árbitro: Lucas Novelli Sánz, de Tandil

Estadio: "Luis Maiolino"

Hora: 16.30

Resto de la fecha (todos 16.30)

Zona Ascenso 1

Juventud Unida vs. Gimnasia de Mendoza

Ferro de Pico vs. Estudiantes de Río Cuarto

Zona Ascenso 2

Chaco For Ever vs. Unión de Sunchales

Defensores de Belgrano vs. Central Córdoba (SdE)

Crucero del Norte vs. Sportivo Belgrano

Gimnasia y Tiro vs. Sarmiento de Resistencia

La lucha por el mejor tercer puesto

Defensores de Belgrano...10 puntos (+5) (hoy sería segundo en su zona)

Unión de Sunchales...10 puntos (+4)

Sportivo Belgrano...10 puntos (+2) (está por encima de Alvarado por mayor cantidad de goles a favor)

Alvarado...10 puntos (+2)

Juventud Unida Universitario...10 puntos (+1)

Desamparados...8 puntos (0)

Sarmiento de Resistencia...8 puntos (-4)

Crucero del Norte...7 puntos (0)